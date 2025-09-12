'Supervivientes' no deja de desangrarse en audiencia con datos impropios para la producción más ambiciosa de la TV

Ya sea por el estado de crisis de Telecinco, porque el formato se está quemando y muchos ven demasiado reciente la última edición o porque no es su momento natural... lo cierto es que, sean cuales sean los factores, quizás todos a la vez, 'Supervivientes All Stars 2' está obteniendo unos resultados de audiencia excepcionales (para mal).

Se puede vender que es líder de audiencia o que incluso sigue siendo el producto más competitivo y sólido en una cadena sin alma. Y eso es totalmente verdad. Sin embargo, lo que no se puede es presumir de grandes y satisfactorios datos porque, desde luego, no lo son. Y vamos a contar por qué.

'Supervivientes' jamás había caído por debajo de la barrera del millón de espectadores, pero, en esta segunda edición, supuestamente 'All Stars', está sucediendo por primera vez. El estreno de la semana pasada fue el peor de la historia del reality de aventuras, con un 16,8% y 970.000 telespectadores. Cuota muy alejada de los +20% a los que acostumbra el concurso y un número inusualmente exiguo en miles.

Unas métricas que pudieron estar condicionadas por una gala inaudita, sin saltos y sin los juegos previstos a consecuencia de las protestas de la comunidad garífuna frente al impacto del reality en el ecosistema. El problema es que, en su segunda semana, lejos de mejorar ese rendimiento, ha bajado todavía más.

La segunda gala principal de 'Supervivientes All Stars' anotó un 15,3% de share. Y, esta vez, y aquí reside la noticia, no es que congregara menos de un millón de seguidores de media, es que descendió también de la barrera de los 900 mil (895.000). Es realmente insólito, no hay precedentes de un seguimiento de estas características para una producción tan ambiciosa y tan costosa en Mediaset.

Y ojo porque perdió el liderazgo en competencia estricta con una película repuesta en La 1 de TVE. 'The Equalizer 3' alcanzó un 15,5% y 1.119.000 de seguidores pese a no ser, insistimos, un estreno; mientras que 'Supervivientes' se quedó por debajo con un 14,3% y 1.028.000. Esto da una clarísima idea de lo que está pasando.

Además, el tramo express, de 22:12 a 23:17 horas marcó unidígito con un 9,2% frente al 14,7% de 'El Hormiguero' y el 14,4% de 'La Revuelta'. Una cifra que escuece y que pone aún más de manifiesto cómo el espacio de supervivencia tampoco está escapando de la crisis y de la desafección del público con el canal principal de Mediaset.

A todo esto hay que añadir los datos, igualmente a la baja, de las galas de estreno de 'Conexión Honduras' en domingo y de 'Tierra de Nadie' en martes con un 13,6% y un 14,8% de cuota de pantalla respectivamente. Habrá que ver su evolución en las próximas semanas y si hay visos de remontada.