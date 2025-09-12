Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Adara, Tony, Elena o Iván?

Como viene siendo habitual, Jorge Javier Vázquez ha clausurado la gala semanal de 'Supervivientes All Stars' con las nominaciones. Un reparto de puntos que ha puesto el broche de oro a una intensa noche y que deja a cuatro concursantes expuestos: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González.

Antes de dar a conocer el listado oficial, los náufragos se han enfrentado a una extenuante prueba de líder en la que Miri Pérez Cabrero y Gloria Camila se han colgado el collar que les confiere la inmunidad. Además, han podido nominar de forma directa siendo Tony Spina e Iván González sus señalados.

Tras sendas victorias, el resto de concursantes han acudido a La Palapa desde donde han podido enviar el punto del que disponían. Adara Molinero ha sido la más votada de Playa Armonía, mientras que Elena Rodríguez lo ha sido en Playa Caos.

Además de ello, por primera vez en la edición, el expulsado ha podido nominar. En esta ocasión, Kike Calleja ha podido hacerlo gracias al 'beso de la traición' con el que éste ha podido endiñar su punto a aquel compañero que recibiese su beso. En esta ocasión, Sonia Monroy ha partido con un punto más en las nominaciones.

Una vez terminado el proceso, el presentador ha oficializado el nombre de los nominados para, acto seguido, abrir el proceso de votación. Así, los concursantes en la palestra son: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González. Y tú, ¿a quién quieres salvar de las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!

Vota: ¿A quién quieres salvar de las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?