'Supervivientes All Stars' anuncia la expulsión fulminante de un concursante y será irrevocable

'Supervivientes All Stars 2025' va a vivir su primera expulsión en la gala de este jueves, 11 de septiembre, que Telecinco ofrecerá a partir de las 22:00 horas con Jorge Javier Vázquez al frente. Y ojo porque, tal y como ha anunciado la cadena en una promo oficial, será una expulsión irreversible.

Tras la salvación de Gloria Camila en la entrega de 'Tierra de Nadie', los tres nominados actuales -Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri- conocerán el veredicto de la audiencia sobre su continuidad en Honduras. El que menos votos haya recibido en la app de Mediaset Infinity tendrá que decir adiós a la Palapa.

Y esa despedida, como decimos, será definitiva. La expulsión es directa e irrevocable y la organización de 'Supervivientes All Stars' no concederá segundas oportunidades. El elegido o la elegida concluirá su periplo en los Cayos Cochinos y pondrá rumbo a España. ¿Quién será el desdichado? Vota en la encuesta de El Televisero.

Previamente, los supervivientes lucharán en el primer juego de localización de la edición. Titulado 'El Reto de Tánatos', será una prueba de fuerza y resistencia que les permitirá elegir el lugar en el que tendrán que sobrevivir los próximos días: Armonía, un espacio más favorable y con mejores posibilidades para la supervivencia; o Caos, con condiciones más extremas. El equipo más rápido podrá escoger localización.

Posteriormente, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se reunirán en la Palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia, cada vez más dura y tensa. Así hasta llegar al momento culmen de la noche con esa expulsión directa

Entretanto, también se disputarán el liderazgo de cada equipo en 'La prisión de Tártaro', que pondrá a prueba su resistencia sosteniéndose entre dos paredes enfrentadas. El que más tiempo aguante en cada grupo se hará con el ansiado collar de líder, que les otorgará la inmunidad en una nueva ronda de nominaciones y el poder de la nominación directa.

Además, 'Supervivientes All Stars' va a ofrecer la última hora en los cayos tras la primera gran tormenta que han sufrido los robinsones. Hay que recordar que las condiciones meteorológicas son mucho más adversas en esta época al ser temporada de huracanes.