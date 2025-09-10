Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars 2025': Fani, Kike Calleja o Noel?

La primera salvación de 'Supervivientes All Stars' ya se ha producido y ha dejado a Gloria Camila fuera del listado de nominados. Una determinación tomada por los espectadores del reality gracias a sus votos en la app de Mitele.

Cabe recordar que desde el pasado domingo el espacio de supervivencia abrió el televoto tras las primeras nominaciones de la edición. Un reparto de puntos que dejó a cuatro concursantes expuestos: Fani Carbajo, Noel Bayarri, Kike Calleja y Gloria Camila.

Ya durante la emisión de 'Tierra de Nadie', Laura Madrueño ha comunicado la decisión de la audiencia. Previamente el reality ha mostrado el estado de los porcentajes: 42,8%; 25,7%; 17,8% y un 13,7%. Al término de la gala, la presentadora del reality ha desvelado a quien pertenece el porcentaje mayor y, por ende, la salvación semanal.

"El tercer superviviente que continua nominado y se enfrentará a la primera expulsión de La Palapa es... Noel Bayarri", han sido las palabras empleadas por Madrueño tras anunciar que Fani Carbajo y Kike Calleja continúan como nominados.

Por ello, Gloria Camila se hace con el beneplácito de la audiencia y se libra de la primera expulsión. No así el resto de sus compañeros nominados que continúan en la palestra hasta la gala del jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad del primer expulsado de la edición.

