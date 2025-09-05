Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Fani, Noel, Kike o Gloria Camila?

La segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' ha arrancado con fuerza en Telecinco. En su primera gala, el reality ha mostrado las primeras polémicas entre los concursantes durante la preconvivencia. De igual manera, el espacio de supervivencia ha dejado entrever las estrategias de los famosos participantes y es que la entrega inaugural ha culminado con las primeras nominaciones. Un reparto de puntos que coloca contra las cuerdas a cuatro concursantes: Fani Carbajo, Noel Bayarri, Kike Calleja y Gloria Camila.

Es necesario recordar que la primera entrega del reality se ha visto alterada debido a las protestas que las comunidades autóctonas han llevado a cabo en algunos de los escenarios más emblemáticos del reality. Uno de ellos ha sido la playa de Juegos en la que se ha suspendido tanto la prueba del barro como la Noria Infernal. También se han suspendido los saltos desde el helicóptero. Sin embargo, el reality ha podido mantener la reunión de los concursantes en La Palapa.

Allí, además de poner sobre la mesa las primeras polémicas, se han llevado a cabo las primeras nominaciones. Por parejas, los concursantes han tenido que exponer a un compañero esgrimiendo los motivos de dicha nominación.

A pesar de la suspensión de pruebas, la organización sí ha podido hacer el juego de líder que determinará cuál de los catorce concursantes nominará de forma directa y dispondrá de la inmunidad. En esta ocasión, Alejandro Albalá ha sido el primer líder de la edición y, por ello, ha nominado directamente a Gloria Camila. Por otro lado, tras el reparto general de puntos, los concursantes más votados son: Fani Carbajo (3), Noel Bayarri (3) y Kike Calleja (3).

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Fani Carbajo estrena las nominaciones señalando a Kike Calleja

Iván González expone a Fani Carbajo

Adara Molinero coloca en la palestra a Fani Carbajo

Gloria Camila le envía su punto a Noel Bayarri

Elena Rodríguez nomina a Fani Carbajo

La nominada de Rubén Torres es Sonia Monroy

Carlos Alba señala a Noel Bayarri

Jessica Bueno nomina a Sonia Monroy

Sonia Monroy se la devuelve y nomina a Jessica Bueno

Miri Pérez Cabrero expone a Carlos Alba

Kike Calleja nomina a Noel Bayarri

Noel Bayarri lanza al fuego la fotografía de Kike Calleja

Tony Spina completa las nominaciones y exhibe a Kike Calleja

Una vez terminado el proceso, el presentador ha contactado con los concursantes que se encontraban agrupados en La Palapa. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de oficializar el nombre de los nominados para abrir el proceso de votación. Así, los concursantes en la palestra son: Fani, Noel, Kike o Gloria Camila. Y tú, ¿a quién quieres salvar de las primeras nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!