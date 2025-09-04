Incredulidad con Jorge Javier Vázquez por cómo ha reaparecido en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars' ha vuelto a la pequeña pantalla y, junto al reality, su presentador: Jorge Javier Vázquez, quien ha sorprendido a todos los espectadores por su irreconocible aspecto físico y es que, tras unas semanas alejado de los focos, el comunicador catalán ha reaparecido con un aspecto muy diferente al que acostumbra.

Tal y como viene siendo habitual, Jorge Javier ha hecho entrada en un imponente plató. Lo ha hecho durante los primeros minutos del programa y arropado por los aplausos del público que no ha pasado por alto los retoques estéticos a los que se ha sometido el presentador.

A pesar de presentar con gafas, en esta ocasión, Jorge Javier lo ha hecho con unas lentes de sol. Un accesorio que ya en su momento empleó cuando se operó de los párpados (blefaroplastia) en marzo de 2023. Precisamente por ello, muchos apuntan a que ésta ha sido una de las áreas tratadas por el conductor del reality.

No ha sido la única y es que la hinchazón de su rostro delata otros tratamientos que, según distintos medios, Jorge Javier habría empleado en su descanso estival para someterse a una "remodelación fácil integral".

La audiencia no da tregua: los parecidos de Jorge Javier con su nuevo rostro

Las redes no han tardado en opinar y es que son muchos los que emplean el humor para compararle con otros compañeros televisivos como José Manuel Parada o la mítica Estela Reynolds.

"Pero, ¿qué le ha pasado a Jorge Javier en la cara?", se preguntaba un espectador al tiempo que otro apuntaba: "Madre mía aun estoy alucinando de ver a Jorge Javier. Pero alucino mucho de lo que le han hecho".

Tal ha sido el impacto del cambio físico del presentador que algunos de los espectadores de 'Supervivientes All Stars' ha asegurado: "No me puedo concentrar en algo que no sea la cara de Jorge Javier".

jorge javier mutando en jose manuel parada #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/4FqR0IpMFM — s u g a r 🍬 (@sugarcriminal) September 4, 2025

Pero que le ha pasado a jorge Javier en la cara #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/jR3gy2znh1 — ᴍᴀɴᴜ ʏ ᴘᴏᴿᴛᴀ 🎧🤍 (@vulcanportista) September 4, 2025

No es que sean las gafas, ni los labios, ni las cejas, ni la hinchazón.... Es todo!!! Que te has hecho Jorge??? #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/Urewfq8zml — Abbas (@abbaslaws) September 4, 2025

Que coño le pasa a Jorge Javier en la cara? #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/ROg2EUV5xo — Mel 🇮🇨 (@ComentandoTV92) September 4, 2025

Lo feo que está Jorge Javier? 🤣 Se ha pasado con los retoques estéticos #SVAllStarsGala1



pic.twitter.com/LQoNrlVsBX — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) September 4, 2025

que cojones se ha hecho jorge javier en la cara? #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/JpUZiS1amr — carlota🌺 (@carlotaapeerez) September 4, 2025

Tu tambien has venido a Twitter a comentar el aspecto de Jorge Javier? 😂😂#SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/SbMTr0Gi4x — Plata (@AbelPlata) September 4, 2025

No me puedo concentrar en algo que no sea la cara de jorge javier #SVAllStarsGala1 — Gema vio a SKZx2😭 (@miss_gaes) September 4, 2025

Madre mia aun estoy alucinando de ver a Jorge Javier. Pero alucino mucho de lo que le han hecho… #SVAllStarsGala1 — Guanchete el Lagarto 🦎 (@GuanchoConquis) September 4, 2025

han traído al doble de jorge javier… #SVAllStarsGala1 — Pedro (@Pedromartinn10) September 4, 2025

Que se ha hecho en la cara Jorge Javier , no parece el #SVAllStarsGala1 — MaryaMC (@mariacm26) September 4, 2025