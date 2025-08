Pepa Romero censura a José Manuel Parada por lo que suelta de Sonsoles Ónega: "Nos va a despedir"

Pese a que Sonsoles Ónega está de vacaciones, sus compañeros no se olvidan de ella. Si hace unos días era Ana Obregón la que decía que se notaba que no estaba la presentadora pues se estaba fresquito en el plató, este martes ha sido José Manuel Parada el que se acordaba de la conductora de 'Y ahora Sonsoles' por su vestuario.

Todo se producía cuando Pepa Romero le daba la bienvenida y le preguntaba por su particular look. "Yo hoy vengo de Agatho Ruiz de la Prada", soltaba con sorna Parada al mostrar su traje amarillo con estrellas de color naranja al más puro estilo de la diseñadora.

"Es que le pedí ayer a Parada si podía venir igual vestido que en la gala benéfica de Marbella", aclara Pepa Romero sobre el particular vestuario del colaborador de 'YAS Verano'. "Tú me pediste que aprovechara que no está Sonsoles porque nos ve de amarillo y no nos deja", soltaba José Manuel Parada.

"Calla, que nos va a despedir", reaccionaba Pepa Romero frenando al colaborador por si se iba más de la lengua con lo que decía de la 'jefa'. "No, porque Sonsoles... Esto no es amarillo, es naranja. Siéntate por aquí", trataba de seguir la presentadora de 'YAS Verano'.

Después, Pepa Romero seguía con el programa explicando que José Manuel Parada estuvo el día anterior en una fiesta benéfica de Marbella en la que se reencontró con Bárbara Rey y cenaron en la misma mesa después de meses enfrentados.