'Supervivientes' se ve obligado a cambiar de localización por las protestas en Honduras contra la producción del reality

La versión de 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes All Stars' aterrizaba en Telecinco con importantes novedades: juego renovado y una inédita localización para disputarlo. Así lo ha anunciaba Laura Madrueño nada más arrancar dicha entrega desde una ubicación nunca antes vista: una explanada con el mar de fondo y la selva hondureña como marco.

Cabe destacar que dicho estreno se produce en mitad de la escalada de tensión entre las comunidades autóctonas de Honduras y la organización del reality, que se mantienen enfrentadas con protestas en los lugares de grabación. A pesar de ello, Laura Madrueño enmascaró el problema aduciendo que el juego de recompensa se desarrollaba ahí por las propias condiciones de la prueba.

"Nos hemos trasladado a esta zona de selva, porque el juego es tan grande, tan espectacular, que nos hemos tenido que desplazar hasta aquí para que veáis bien las dimensiones de este gran circuito", fueron las palabras empleadas por la presentadora.

No obstante, aunque 'Supervivientes All Stars' lo ignoraba, este movimiento es resultado realmente de la delicada situación que se vive en Honduras con la comunidad garífuna, en pie de guerra por el impacto del reality en el ecosistema.

Lo cierto es que las constantes tensiones entre este grupo, con su oposición al uso del entorno natural para la grabación de realities televisivos, y las fuerzas del orden hondureñas no dejan de condicionar la producción. Primero, teniendo que posponer pruebas y saltos como los del helicóptero en la gala de estreno y, ahora, alterando también las localizaciones en las que se desarrollan los juegos del formato.

Además de ello, los espectadores también han sido partícipes de otras anomalías en la edición como las condiciones meteorológicas extremas. Y es que 'Supervivientes All Stars' se desarrolla en plena temporada de huracanes, lo que ya de por sí complica aún más la producción del espacio de supervivencia y la existencia de sus concursantes.