Las picaduras hacen estragos con varios concursantes de 'Supervivientes All Stars' y este es el impactante resultado

Los catorce concursantes de 'Supervivientes All Stars' llevan desde el pasado jueves habitando los Cayos Cochinos y ya han sufrido la dureza del concurso en sus propias carnes. El reality volvía prometiendo ser más duro que nunca y así ha sido a tenor de las imágenes emitidas sobre el estado de los supervivientes.

Tal y como han podido ver los espectadores, los dos grupos de concursantes se han mostrado acribillados por los mosquitos. Y es que, además del hambre y las dificultades para conciliar el sueño, los náufragos han tenido que hacer frente a una plaga de insectos.

Precisamente Laura Madrueño se ha percatado de la incidencia de los mosquitos al notar a los concursantes más cabizbajos de lo que acostumbran. "Quiero que veas, a ver si es posible... Si no te importa que nos enseñéis las picaduras, pero no es solo Fani", ha comenzado diciendo mientras los espectadores podían contabilizar decenas y decenas de rojas y grandes picaduras en las piernas y glúteos de Fani Carbajo, quien no podía ocultar su rostro de dolor y desesperación frente a la situación vivida.

Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars'

Tal y como ha mostrado Laura Madrueño, Fani no ha sido la única en sufrir los estragos de los mosquitos: "Iván, enséñanos la espalda porque es increíble". Dicho y hecho, a pesar de ir ataviado con una camiseta de manga larga, el superviviente no ha tenido reparo en levantársela y enseñar una espalda repleta de picaduras.

Iván González en 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila también se ha visto afectada por la aparición de mosquitos. Sobre ello, Gloria Camila ha asegurado haberse hecho heridas a consecuencia de las picaduras. "Llevábamos pasándolo muy mal muchos los días. Solo comemos coco, el cuerpo nos pica muchísimo y echamos de menos a nuestra gente", ha enfatizado entre lágrimas la hija de Ortega Cano.

La joven no se ha quedado ahí: "Se me había olvidado a sensación mala, la dura, de venir aquí. Esta edición es mucho más dura, no hay nada de comida, están las tormentas. Tenemos mucho frío, calor, los mosquitos de repente... Una sola (picadura) te pica una barbaridad y no tenemos nada".

Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero causa impacto con la "deformación" de su rostro

No ha sido la única y es que, aunque no han reparado en ello, las cámaras también han captado la cara de Adara. Al igual que le sucediese en la pasada edición, la concursante ha sufrido la reacción alérgica de un insecto al presentar sus rasgos faciales mucho más inflamados.