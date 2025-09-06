Se lía la mundial en 'Supervivientes All Stars' con la última hora entre Gloria Camila y Alejandro Albalá

'Supervivientes All Stars' arrancó el pasado jueves con una inusual gala que se vio afectada por las protestas de los garífunas en los Cayos Cochinos y que llevó a cancelar los saltos del helicóptero y las pruebas previstas. No obstante, si que vivimos la primera prueba de líder con Alejandro Albalá y las primeras nominaciones con Gloria Camila, Kike Calleja, Noel Bayarri y Fani Carbajo jugándose la expulsión.

Este sábado, Telecinco ha estrenado '¡Vaya fama!', su nuevo programa de corazón para la sobremesa de los fines de semana en relevo de 'Socialité' y el espacio presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez contará cada sábado y domingo con imágenes exclusivas del reality.

Pero es que además, '¡Vaya fama!' cuenta con una reportera infiltrada en Honduras para trasladarnos cada fin de semana todo lo que no se ve en las galas. Y en este primer día, la reportera ha dejado unas imágenes inéditas sobre lo que sucedió al final de la gala entre Gloria Camila y Alejandro Albalá después de que el la nominara de forma directa como líder.

Una nominación que le sentó fatal a Gloria Camila porque no se la esperaba. "Es súper injusto cuando tienes la movida con Adara y vas y me nominas a mí. Me molesta porque conmigo me conoces de fuera y todo", explotaba la colaboradora de 'Fiesta' contra su compañero.

Por su parte, Alejandro Albalá se defendía asegurando que él no tenía ningún tipo de problema con Adara y que si la nominó a ella fue porque fue el primer nombre que le vino a la cabeza. "Has hecho comentarios de Adara y vienes y me nominas a mí. ¿Y por qué? Porque no te he comido el culo estos días. Me molesta que seas tan falso, es lo que me molesta. Sí, porque tienes el problema con Adara y me nominas a mí directamente'', insistía Gloria Camila completamente indignada por su nominación.