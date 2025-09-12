'Supervivientes' expulsa a Kike Calleja de forma directa y lo que hace antes de irse siembra la polémica

Tras una semana de convivencia en los Cayos Cochinos, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' han vivido la primera expulsión de la edición. Los espectadores, que podían votar desde el pasado jueves, han determinado con sus votos apoyar a concursantes como Gloria Camila, Fani Carbajo y Noel Bayarri, lo que deja a Kike Calleja como el menos respaldado y, por ende, el primer expulsado de la edición.

Es necesario remarcar que, al igual que sucedía en las ediciones anteriores, los espectadores han podido votar de manera gratuita para salvar. Eso sí, a diferencia de pasadas temporadas, esta primera expulsión es definitiva puesto que la organización del reality no concederá segundas oportunidades ni abrirá otras localizaciones que ofrezcan al expulsado la opción de "reengancharse" a la convivencia.

De vuelta a la expulsión semanal, Jorge Javier ha arrancado la segunda gala mostrando el estado de los porcentajes. Mientras que el más apoyado contaba con el 37,7% de los votos, sus otros dos compañeros reunían un 32,9% y un 29,4%. Conforme ha avanzado dicha entrega, el reality ha ido actualizando los porcentajes quedando mucho más ajustados: 35,5; 33,8 y 30,7%.

Antes de comunicar el nombre del expulsado, 'Supervivientes' ha llevado a cabo la salvación de Noel Bayarri. Cabe recordar que Gloria Camila fue la primera salvada el pasado martes durante la emisión de 'Tierra de Nadie'. Así pues, con la expulsión reducida a un duelo entre Fani Carbajo y Kike Calleja, el presentador les ha pedido que se colocaran de pie en La Palapa.

Allí, Jorge Javier ha comunicado la decisión del público: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el concursante salvado sea... Fani". Una determinación que ha provocado la expulsión directa de Kike Calleja.

Las reacciones a dicha marcha no se han hecho esperar. Además de recibir el calor de sus compañeros, el recién expulsado ha aprovechado la ocasión para dedicarles unas emotivas palabras. "Lo he disfrutado a tope, me ha encantado estar con todos mis compañeros y mi equipo es oro puro. Quiero dar las gracias sobre todo a Carlos, Gloria y Alejandro... Y yo como siempre he dicho, el premio lo tengo en casa. Raquel, cariño, enseguida nos vemos y te voy a comer a besos. Gracias", ha compartido.

La traición de Kike Calleja antes de abandonar 'Supervivientes' definitivamente

Ante la salida de Kike Calleja, 'Supervivientes' ha ejecutado otra de las grandes novedades de la edición: 'el beso de la traición'. Tal y como ha explicado Jorge, el expulsado también podrá nominar ante de marcharse de La Palapa. "Esta noche descubrimos un giro inesperado de Poseidón. El expulsado antes de marcharse tendrá un privilegio: vengarse de un compañero sumándole un punto en las nominaciones", ha anunciado el presentador. Eso será así cada semana y es una de las nuevas dinámicas de la temporada.

Dicho y hecho, tras conocer su expulsión, Kike Calleja ha podido conocer la misión que el programa le tenía encomendada. Tras escuchar las indicaciones de Vázquez, Kike Calleja se ha dirigido a Sonia Monroy y le ha dado ese beso de la traición. Así, sin ella saberlo, le ha sumado un punto en las nominaciones.

Visiblemente descolocada, la concursante no ha podido reprimir las lágrimas al intuir lo que dicho gesto supone para su continuidad en el concurso. Cabe destacar la sorpresa generada por la decisión de Kike Calleja y es que, a pesar de mantener rencillas durante los últimos días con Noel Bayarri, el expulsado ha declinado esta posibilidad para endiñarle el punto en las nominaciones a la intérprete de 'Salvaje'.