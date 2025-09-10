Sorpresa en 'Supervivientes All Stars' al anunciarse la identidad de la concursante salvada de la expulsión

'Supervivientes All Stars' acaba de arrancar en Telecinco y es que los náufragos llevan menos de una semana de convivencia en los Cayos Cochinos. Aún así, éstos han podido realizar las primeras nominaciones que han dejado a Fani Carbajo, Noel Bayarri, Kike Calleja y Gloria Camila como concursantes expuestos. También éstos han vivido la primera de las salvaciones que ha dejado boquiabierta a la audiencia al erigir a Gloria Camila como salvada.

Dicho momento se ha vivido durante la emisión de la primera entrega de 'Tierra de Nadie'. Nada más comenzar dicho espacio, Jorge Javier ha dado cuenta de éste momento tan esperado por los concursantes nominados que en menos de 48 horas se enfrentarán a la primera expulsión: "¡Noche de salvación, un nominado se libra hoy de la expulsión!".

De igual manera, el presentador ha dado cuenta del estado de los porcentajes: mientras que el salvado se hacía con un elevado 42,8%, el resto de concursantes reunía un 25,7%, 17,8% y un 13,7% de los votos. Cabe recordar que los espectadores llevan votando gratuitamente por su favorito para salvarle puesto que no se vota para expulsar, sino para salvar.

De vuelta a la ceremonia de salvación, ésta ha colocado a los nominados en una estructura que, en caso de seguir en la palestra, vertería barro al concursante señalado. Sólo el salvado se libraría del barro. La primera en recibir la ducha de barro ha sido Fani Carbajo a la que le ha seguido Kike Calleja.

Con un duelo entre Noel y Gloria Camila, Laura Madrueño ha anunciado: "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves, la primera que vamos a vivir en Palapa, es... Noel". Por ende, la hija de Ortega Cano se convierte en la primera salvada de la edición con ese 42,8% de los votos.

Así pues, Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri continúan luchando en el televoto por mantenerse en el reality y esquivar la que será la primera expulsión de la edición, que se celebrará este próximo jueves, 11 de septiembre.