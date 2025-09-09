Jorge Javier Vázquez abre temporada en 'El Diario' impactando con su nuevo rostro tras una operación estética

Este lunes, 8 de septiembre, Jorge Javier Vázquez ha estrenado en Telecinco la segunda temporada de 'El diario de Jorge'. Lo ha hecho días después de que presentara la primera gala de 'Supervivientes Al Stars 2' con unas gafas de sol tras haberse sometido a una operación estética.

Joaquín Prat, quien este mismo lunes se estrenó al frente de las tardes de Telecinco con 'El tiempo justo', fue el encargado de dar paso a Jorge Javier. Tras darle la bienvenida a esta nueva franja horaria, el catalán hizo referencia a la gran repercusión que tuvo el outfit con el que presentó el reality. Sin perder su característico sentido del humor, el presentador no dudó en bromear con el asunto.

"El jueves yo quise hacer un homenaje a Giorgio Armani, pero me salió más una mezcla de George Michael, Lamine Yamal y un poquito de Abraham Mateo", empezó diciendo el de Badalona, ocultado su cabeza con un gorro, gafas de sol, una mascarilla y un pañuelo de tela rodeando su cuello. "Ojalá conectemos durante muchos años, porque de aquí ya nos jubilamos, Joaquín. Ya lo verás", añadió, entre risas.

Jorge Javier bromea con su sonado cambio de rostro

Tras la cabecera del programa vespertino, que estrenó nuevo logo y grafismos, Jorge Javier Vázquez hizo su aparición en el plató con su rostro al descubierto, sin gafas de sol. "Muy buenas tardes, bienvenidos a 'El diario de Jorge. ¡Qué felicidad, qué felicidad! Aquí estamos de nuevo, muchísimas gracias. Os he echado muchísimo de menos", reconoció.

Acto seguido, recordó los difíciles inicios del espacio: "Segunda temporada de 'El diario de Jorge', segunda temporada… Cuando empezamos, hubo muchísima gente que decía: 'No van a llegar, no van a llegar, no van a llegar'. Y aquí estamos, segunda temporada. Y sobre todo, y sobre todo, recordad una cosa que os quede aquí grabada en el cerebro: los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", sentenció Jorge Javier, con su habitual ironía.