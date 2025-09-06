El vaticinio de Jorge Javier sobre lo que pasará con el salto de Gonzalo Miró y Marta Flich en TVE

Pese a que Jorge Javier Vázquez protagonizará su estreno en la nueva temporada televisiva de la mano de 'Supervivientes All Stars' este jueves, el presentador está más que preparado para regresar a las tardes de Telecinco con 'El diario'. Sin embargo, este año se encontrará con un nuevo rival en su franja: Marta Flich y Gonzalo Miró, que se encuentran ultimando los detalles para su llegada a TVE con 'Directo al grano'.

Y el rostro de Telecinco no ha dudado en pronunciarse sobre su nueva competencia en una reciente entrevista con El Confi TV antes de tomar el relevo de Cristina Lasvignes, que ha conducido 'El Diario de Verano' estos meses durante su ausencia. "Es un trabajo que me gusta, porque exige una atención que no te puedes despistar en ningún momento. Tienes que estar pendiente a todo lo que te cuentan para seguir la historia", comienza explicando sobre el espacio vespertino.

Jorge Javier Vázquez, sobre 'Directo al grano', su nuevo rival en las tardes: "Dudo que luchemos por el mismo público"

Sobre 'Directo al grano', que llegará a las tardes de La 1 el próximo lunes 15 de septiembre, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre la competencia en esa franja. "Yo creo que, al final, hay espacio para todos. El público tiene muy claro lo que quiere ver. Los telespectadores que quieran ver 'El diario de Jorge', es porque quieren ver 'El diario de Jorge'", asegura el presentador con cierta calma.

Donde sucede lo que importa. Donde todo vuelve a empezar✨



GRAN ESTRENO🔥 de ‘Directo al grano’ (@algrano_rtve), el 15 de septiembre en @La1_tve📺pic.twitter.com/caCiWoHzIj — RTVE (@rtve) September 4, 2025

"Si aparece un programa de actualidad política, dudo que luchemos por los mismos públicos. Lo bueno que tiene 'El diario' es que el que lo ve, lo ve porque ya sabe lo que va a encontrarse y por eso lo busco. Tienen muy claro lo que están eligiendo", insiste el comunicador, reafirmándose en que a lo largo de este año ha construido un público fiel en las tardes de Telecinco que no coincide con la audiencia que Marta Flich y Gonzalo Miró buscan en las tardes de La 1.

Sin embargo, asegura que tiene una tarea clara para este nuevo curso televisivo. "Seguir fidelizando audiencia, que era una de las cosas que tiene el programa, una fidelidad altísima", asevera Jorge Javier Vázquez sobre el sucesor de 'El Diario de Patricia', que regresó a Telecinco en julio de 2024 y tras varios meses adaptándose a su hueco en la programación, parece haber encontrado a su público.

"He visto el programa durante el verano, porque cuando yo lo hago nunca lo veo. Tendría que verlo, pero no me gusta verme. Y he pensado en lo bien hecho que está el programa a nivel técnico. La producción es de diez, brutal", confiesa el presentador, que alaba también el trabajo de su sustituta. "Yo creo que ella ha disfrutado muchísimo, y se le notaba. Es que se nota cuando ves que la presentadora se ha trabajado las historias, que se interesa… Lo ha hecho genial", asegura sobre 'El Diario de Verano'.