La organización de 'Supervivientes' paraliza el directo por un temporal: "Vais a ser evacuados para evitar riesgos"

Gran susto el que se han llevado los concursantes de 'Supervivientes All Stars' durante la emisión de la gala dominical. Mientras que el reality se desarrollaba según lo previsto por la organización, un fuerte temporal ha levantado la escaleta y ha provocado lo nunca visto: la evacuación en directo del oráculo de Poseidón.

Hasta el momento los espectadores habían visto a los concursantes siendo evacuados de las playas, pero nunca antes de un oráculo. Prueba de la situación límite que están viviendo los concursantes y el equipo desplazado a los Cayos Cochinos.

Así se lo ha comunicado Sandra Barneda a los concursantes: "Bueno, se está produciendo ahora mismo un vendaval y me están comunicando que vais a ser evacuados para evitar cualquier riesgo. Vamos a conectar con vosotros en el lugar en el que seréis evacuados. Cerramos micrófonos".

La evacuación ha sido tan urgente que los supervivientes no han esperado sentados hasta que Sandra Barneda cortase la conexión, sino que en pleno directo se han levantado todos de las bancadas y han salido del plano. Mientras, los espectadores han podido ver como las fuertes rachas de viento azotaba la vegetación de la zona poniendo en peligro la estabilidad de los equipos audiovisuales allí desplegados. De hecho, durante la emisión de uno de los vídeos, a uno de los concursantes (Noel Bayarri) se le caído una rama encima a consecuencia de los vientos huracanados.

Tras el susto inicial, la organización ha escogido La Palapa como la localización en la que proseguir con la gala. Desde allí los supervivientes se han mostrado especialmente tocados ante la situación límite vivida hace escasos minutos. Así lo prueban el semblante serio y de preocupación de muchos de los concursantes. "¡Qué susto Sandra, qué tormenta! Esto es peor que los mosquitos", ha exclamado Fani.

Al mismo tiempo, otros compañeros han añadido: "Todos los días es así. No sé lo que la gente está viendo en casa, pero...". "Ya sabéis que está edición es muy complicada, lo que no me imaginaba es lo que estáis viviendo", ha remarcado la presentadora en su conexión con los concursantes.

La meteorología pone contra las cuerdas la emisión de 'Supervivientes'

No ha sido la única situación meteorológica que ha puesto en jaque al reality de supervivencia y es que durante la gala el tiempo también ha mermado el desarrollo de las pruebas planteadas. Una de ellas ha sido la tradicional 'Noria Infernal' para la que Laura Madrueño ha tenido que cubrirse con un chubasquero y un paraguas. Una imagen muy poco habitual en la presentadora.

Es necesario remarcar que, por primera vez, Telecinco lleva a cabo una edición de 'Supervivientes' en septiembre; un mes marcado por los temporales y por las tormentas. Así lo están comprobando los supervivientes cuyos primeros diez días en los Cayos Cochinos han estado marcado por dichos fenómenos meteorológicos.