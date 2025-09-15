Elena Rodríguez se planta en directo y denuncia el complot en 'Supervivientes All Stars' con la expulsión

La segunda gala de 'Supervivientes All Stars' concluyó con Adara Molinero, Carlos Alba, Iván González y Elena Rodríguez como concursantes nominados siendo ésta última una de las que peor se lo ha tomado. La madre de Adara, que comparte nominación con su hija, no ha tardado en explotar y denunciar el complot del que supuestamente ha sido víctima por parte de sus compañeros.

Nada más volver a la playa tras la gala, Elena Rodríguez aseguró: "Lo sabéis de sobra y sabéis que salgo. Se suponía que ibas a nominar a Jessica, ¿para qué me comes la oreja?". Al darse por aludida en aquel momento, la modelo sevillana soltó: "Aquí todo el mundo sabe a quién va a nominar y soy yo la única tonta que se tiene que sentir mal por nominar a alguien". "Me estáis engañando coño, me estáis engañando. Sois muy falsos, todos además que sabíais que iba a salir yo nominada", ha reaccionado Elena fuera de sí ante sus compañeros.

Ya durante la gala dominical, la madre de Adara no ha tenido reparo en denunciar las irregularidades de sus compañeros a la hora de nominar. También lo ha hecho su hija: "Creo que hay que jugar legalmente y nos han hecho una cerdadita". "Yo me he sentido traicionada, ninguneada... Me he sentido como si me hubieran dado una bofetada de realidad. A mí Carlos por ejemplo me estuvo dorando la píldora diciendo que no me iba a nominar y que iba a nominar a Jessica y me encuentro con todo lo contrario", ha demandado Elena Rodríguez.

Las quejas de la superviviente no se han quedado ahí, sino que van más allá, en esta ocasión dirigidas contra Jessica Bueno: "Me sentó muy mal que Jessica al ver que Carlos metía mi papeleta, para salvarse ella, cogiera y metiera la mía". Así pues, la concursante no ha dudado en dirigirse a cámara para mandar un directísimo mensaje: "Yo juego con éste y juego, aunque esto es un juego y el final es el final, creo que hay muchas maneras de jugar, pero para mí la primordial es el sentimiento y el corazón. Que no me cae bien este señor, pues es a quien le voy a nominar. Nunca lo voy a hacer por salvarme el culo. Para mí hay que jugar limpiamente. Me dolió mucho porque a Jessica le tengo un cariño especial y a Carlos también".

Ante la situación vivida por Elena, Sandra Barneda le ha preguntado qué le había dolido más: si la nominación de Carlos Alba o la traición de Jessica. "Me ha dolido más la nominación de Carlos porque ha sido un estratega., Jessica vio su oportunidad y reaccionó de esa manera. Luego me lloraba que si sus niños y no, es un juego, no victimicemos. Aquí cada uno juega sus cartas como le interesa".

Ya junto al resto de sus compañeros, el primero en poder expresarse ha sido Carlos Alba quien ha negado haber armado un plan contra ella y se ha excusado en querer repartir los votos. "Yo nunca pregunto a nadie a quién va a nominar porque me guío por el corazón", ha subrayado Elena quien, lejos de quedarse callada, ha añadido: "A mí Carlos me dijo que iba a nominar a Jessica. Lo que tenía que haber dicho yo es que como Carlos nomina a Jessica voy a nominarla yo también que es lo que hiciste tú". "Yo llegué, no sabía a quien iba a nominar y vi que Carlos cogía la foto de Elena y por descarte", se ha excusado la modelo.