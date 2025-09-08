Sandra Barneda detiene 'Supervivientes' por el descomunal desencuentro de Marta Peñate y Oriana Marzoli

Tras días de rumorología sobre el altercado que Oriana Marzoli y Marta Peñate mantuvieron en el FesTVal de Vitoria, ahora ambas han podido verse las caras en el plató de 'Supervivientes All Stars'. Un encuentro marcado por la polémica que ha terminado con las dos fuera de sí y con Sandra Barneda cortando abruptamente a la colaboradora venezolana.

Todo ha comenzado cuando la presentadora ha sacado el tema a relucir y Oriana ha tomado la palabra: "Te lo dije el otro día cuando nos encontramos en Vitoria. A mí lo que me llamó la atención fue, no sé, hay que ser profesional en ese momento y como que se acercó de repente a decirme así toda abierta de piernas y muy así y me dijo tal y le dije "yo no discuto si no me pagan". Acto seguido se incorporó y dijo literalmente "porque te faltan cojones" y luego me dijo "payasa" y se levantó".

"Está Jorge de testigo y yo no miento jamás. Sí, lo dijiste", ha defendido Oriana. La réplica de Marta Peñate no ha tardado en llegar: "Yo voy a decir una cosa con todos mis respetos. Esto es un programa de supervivencia y yo vengo a defender a mi pareja. Si tenemos que hablar de algún problema que haya tenido mi pareja en 'Supervivientes', yo lo comentaré, pero no vengo aquí en ningún momento a hablar de los problemas que tenga con esta señora porque, ¿sabes qué? Yo no discuto, ni aunque me paguen guapa".

Unas palabras que a Oriana le han chirriado y, por ello, ha pedido la palabra para arrearle un nuevo golpe: "¿Cómo que no discute? A ver, repite. Cuando pueda contesto para que me entienda y conteste. ¿Qué no discutes? Déjame hablar que he respetado tu turno, eso de que no discutes ni aunque te paguen. Pero si eres una chica que solo busca problema, ¿de qué estás hablando? Esta chica tiene un problema de memoria fuerte". "¿Que problema hay entre las dos?", se ha preguntado Sandra Barneda ante lo que Peñate ha negado querer mantener un conflicto con su compañera.

"En su momento le dije que si ella quería hablar conmigo", ha defendido la canaria. A raíz de ello, Oriana le ha tildado de "mentirosa" y Marta Peñate no se ha quedado ahí: "Hay otros programas en los que por supuesto no van a contar conmigo para hablar de estos temas. Vengo a hablar de 'Supervivientes' así que por favor vamos a hablar de supervivencia. Como tú no sabes de supervivencia...". Un golpe bajo en alusión a la escasa permanencia de la venezolana en los Cayos Cochinos quien ha contestado diciendo: "¿En tu carrerita no te enseñaron a dejar hablar al otro? Gracias, es mi momento".

La pelea de Oriana y Marta Peñate, PELOS



VUELVE LA TELEVISIÓN DEL 2018 🤩#ConexiónHondurasAllStars1



pic.twitter.com/aNjL969gRk — bяυno 🫧 (@brunillo__) September 7, 2025

Sandra Barneda, obligada a intervenir en mitad de la trifulca

En la misma línea, Oriana Marzoli ha defendido su papel como tertuliana: "No tengo la culpa de que me llamen y éste sea mi séptimo año como colaboradora. Eso lo hablas con los jefes, no me tienes que decir nada. Si no te enteras y quieres desprestigiarme, es tu problema, pero me pagan para hacer lo mismo. Eres una mentirosa".

El clima de tensión ha ido a más. Sandra Barneda ha interrumpido sin efecto alguno en las colaboradoras quienes han seguido dedicándose insultos. No ha sido hasta que Oriana ha tildado de "macarra" a Marta cuando Sandra Barneda ha concluido haciéndole una serie advertencia: "Oriana, basta. Me miras, ¿por favor? Ya que llevas siete años como colaboradora, regla número uno: cuando la presentadora habla, te callas porque si no es una falta de respeto".