Marta Peñate desvela en exclusiva qué paso en su encontronazo con Oriana Marzoli: "Tomaré medidas"

El Festval de Vitoria ha vuelto a ser escenario de titulares, pero esta vez no por los estrenos televisivos. Oriana Marzoli y Marta Peñate, que han acudido para presentar 'El Loco Amor' y 'Supervivientes All Stars' respectivamente, protagonizaron una sonada pelea en el hotel donde se hospedaban los invitados, que rápidamente se viralizó en redes sociales y que ha reavivado una enemistad que viene de lejos.

La rivalidad entre Oriana y Marta no es nueva. Ya en programas de Mediaset han mantenido durante estos últimos años intercambios de pullas y descalificaciones, pero el clima de fiesta en el Festval parecía haber relajado los ánimos. El origen de este conflicto tiene nombre propio: Tony Spina. El italiano, que fue pareja de Oriana durante varios años, mantiene desde hace tiempo una relación estable con Marta.

El problema con el italiano ha surgido después de haberse viralizado unos vídeos en los que se ve a Tony Spina en un podcast criticando que personas mayores de 30 años acudan a reality shows, en una clara alusión a Oriana Marzoli, por su participación en concursos de Latinoamérica, en los que conoció a su actual pareja. Tras esto, la venezolana no tardó en contestar y defenderse de estas acusaciones, criticando a la pareja, lo que ahora ha encendido la llama de la polémica.

¿Lo siguiente? La pelea entre Marta Peñate y Oriana Marzoli durante el Festval, que nos detalla en exclusiva cómo fue la propia Marta Peñate, que anuncia que tomará medidas legales por las acusaciones de Oriana, en la que dice que Marta Peñate la amenazó. Todo lo que sucedió en el hotel de Vitoria entre las dos colaboradoras de Mediaset, a continuación.

Marta Peñate, ¿cómo estás?

MARTA - Bien.

Nos hemos asustado, porque ha saltado una noticia a última hora de que en el hotel había habido un altercado entre tú y Oriana, ¿qué ha pasado?

MARTA - Te lo cuento sin problema. El problema es que yo llego allí y había quedado para comer con Alejandro Nieto, Jorge Pérez y Borja Pérez, la gente de 'Supervivientes'. Y ellos estaban ahí charlando. Entonces, llego yo y me voy a sentar en la misma mesa que estaban todos, incluida Oriana, porque yo no he hecho nada en mi vida. ¿Por qué tengo yo que ocultarme? Entonces, lo que hice fue coger la silla, ponerla ahí, y dije: "Hola chicos, ¿qué tal?".

Y entonces, Adara me dice: "Bueno, Marta, ¿vamos a comer otra mesa?", y le dije: "No, pero si a mí me encanta esta mesa. ¿A ti no te gusta esta mesa?" "¿A vosotros os gusta esta mesa?" Sí, es verdad que fui irónica. "Bueno, tengo algo que decir, porque como ya llevan muchos meses criticándome...", dije. Porque yo no lo voy a hacer público, ni lo voy a hablar en mis redes sociales, que si lo quiere hacer ella que lo haga en sus canales y tal, yo solamente lo hago aquí en la prensa porque me preguntáis, pero yo esto no lo voy a hacer porque yo no sé qué busca...

Se está refugiando en que Tony dijo que era una fracasada, cuando lo que le dijo es que había fracasado por ese tipo de reality, no porque hiciera realities, porque cuando Tony hizo ese comentario yo estaba haciendo un reality, entonces era absurdo que mi novio diga que es una fracasada una persona que hace reality cuando su novia está en un reality.

Ella sabe que todo esto viene a raíz de todo lo que ha dicho él de Tony y de mí, que si lo tengo manipulado, que si no sé qué... Yo no le he contestado las 1.500 veces que he podido y antes decía que no iba a contestar, pero ahora sí voy a contestar porque me tiene ya harta. Y entonces le dije: "¿Tienes algún problema? Yo estoy bien en esta mesa, estoy encantada". Y dice ella: "Marta, yo no voy a discutir si no me pagan". Y yo cogí y le dije: "Eres una payasa". Y ella no dijo nada, se quedó callada. Porque está esperando a que le paguen, ¿no? Digo, pensando, ¿no? Porque en vez de preguntar y hablar si tienes algún problema, como personas normales, charlando, porque de verdad, yo lo hubiera hecho, yo hubiera charlado con ella, me dices tú los problemas que tienes personales conmigo.

Pero a ella no le conviene, ella quiere que le paguen. Por eso le dije: "Eres una payasa", es que me jode, porque lo que me estaba insinuando es que ella va a discutir conmigo cuando le pagan, o sea que me insinúa que lo que le conviene de todo esto es ganar dinero. Y lo peor es que, a lo mejor, si algún día coincidimos en algún plató, a lo mejor yo no discuto por dinero. Y si quieres hablar conmigo, me vas a tener que escribir, pero a lo mejor no te contesto y te vas a quedar así porque yo por dinero no discuto. Yo discuto porque me nace, no por dinero.

¿Qué ha pasado después? ¿Ella qué te ha dicho? ¿Se ha ido de la mesa u os habéis ido?

MARTA - Se quedó ahí, se quedó callada.

¿Y tú también?

MARTA - No, yo cogí y dije: "Pues si no hay nada que decir me voy a coger algo de comida".

¿Y toda esta tensión como se ha zanjado? Ella ha dicho que la has amenazado, no sé si es verdad

MARTA - ¿Cómo lo sabes? Qué crack...

Se ha publicado

MARTA - Pero si había cinco personas de testigos. Es que le va a salir rana lo de la amenaza. Y te digo una cosa, y esto sí que lo voy a decir muy seria, no sé hasta qué punto es legal decir que te he amenazado, tengo abogados, les preguntaré. Porque si yo te he amenazado, espero que tengas pruebas de que yo te he amenazado, porque si no, a lo mejor ya me caliento. No puedes estar jugando con que yo te he amenazado cuando yo no te he amenazado.

¿A quién se lo ha dicho? ¿A los que estaban en la mesa?

MARTA - No, lo ha ido rumoreando por ahí y a mí me llegó, obviamente no sabía si a ti sí, digo voy a dejar que Oriana lo diga en su canal de MTMAD para ver lo ridícula que es, porque claro, a lo mejor soy yo la que acaba cabreada y la que a lo mejor tomo medidas, porque tú no puedes ir diciendo por ahí que alguien te ha amenazado cuando no te ha amenazado. Hay que tener cuidado con las palabras que se dicen.

¿Y luego le has dicho algo respecto?

MARTA - No le voy a decir nada más. Es más, ahora hay una fiesta que no sé ni siquiera si voy a ir porque no quiero volver a encontrármela. Me parece desagradable. Está aquí llorando porque la estoy amenazando. De verdad, es todo muy ridículo. Esta chica no se puede inventar nada peor que la amenaza y te digo que reflexione, que tenga cuidado con lo que va a decir y lo que va a poner en sus redes sociales y demás, porque voy a informarme si esto es denunciable, porque yo no voy a permitir que nadie diga nada así sobre mí.

No, no, es que yo aguanto lo que tú quieras y te lo he reconocido, lo que ha sucedido, pero que yo la he amenazado o tienes pruebas y lo demuestras o esto yo no sé si es legal, porque me estás dejando a mí como que yo te coacciono, como que yo te amenazo y eso no lo voy a permitir.

Pues como os veáis en los platós...

MARTA - Es que a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que me va a tocar a lo mejor. Y ya me quedo callada porque yo voy a comentar el reality de mi novio.

Imagínate que te pica ella porque comenta algo de Tony...

MARTA - Pues que se dedique a comentar la supervivencia, aunque como no lo ha hecho, no sabe lo que significa.

Por otro lado Marta, ¿has mejorado algo la relación con Sofía Suescun o la cosa está en stand by?

MARTA - Nos vemos de vez en cuando. Pero no hay tensión. Con Kiko sí he mejorado mi relación, estábamos bien, no en plan colegas máximos, pero bueno, hay una cordialidad y con ella, cuando coincidimos, cada una a lo suyo, no nos decimos nada, no hay conflictos, ni ella habla de mí mal, ni yo hablo mal de ella, entonces me gusta que se quede así, en stand by, y que le vaya bien y que me vaya bien a mí, que no me va tan bien. Estoy cabreada ahora mismo.

¿Por qué?

MARTA - Por lo de las amenazas. Vamos a ver, me suelta Oriana eso y te quedas tan pancha. Ya lo sabía, me lo habían dicho, pero me refiero, que suelta que le han amenazado y se queda tan pancha. ¿Ahora mismo estás en la habitación debajo de la cama o qué? Inventándose, llamando a la madre, haciendo videollamada. ¿Qué te estás inventando? Si es que había cinco personas delante. Por favor, mira, ahora cógelos a todos, que estaban de testigos, y pregunta si yo he amenazado a esta chica.

Te lo juro, no sé si es denunciable. Tú puedes decir: "Me dijo que era una payasa". Yo le dije: "Payasa". Yo te he sido sincera en esta conversación porque como ella dijo: "Yo no discuto si no me pagan", me sentó mal y le digo: "Es que eres una payasa". Eso sí lo dije y yo no me avergüenzo. Yo digo todo, soy sincera, pero amenazar es que esto de verdad yo no sé... Yo no te he ocultado nada.