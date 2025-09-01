Marta Peñate denuncia lo que ha ocurrido con Tony Spina antes de empezar 'Supervivientes': "No puedo más"

Hace unos días se confirmaba que Tony Spina sería uno de los concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que arrancará el próximo jueves 4 de septiembre en Telecinco. Casualmente su novia, Marta Peñate, fue la ganadora de la primera edición, por lo que tiene el listón muy alto.

Sin embargo, desde que se anunciara su participación en el reality, no ha parado de recibir mensajes de odio, tachándole de fracasado. Tales comentarios han provocado el estallido de la canaria, quien no ha dudado en salir en defensa de su pareja, a través de un directo con sus seguidores de Instagram.

Aprovechando que Tony había salido "a hacer unas cosas" en su último día en España antes de poner rumbo a Honduras, Marta Peñate quiso hacer un directo con todos sus seguidores, sin imaginarse por un momento, el cabreo que se iba a pillar. "Ayer fue nuestra última noche juntos", comenzó diciendo la joven este domingo, 31 de agosto entre lágrimas, al tener que despedirse de él por una temporada.

Aunque la tristeza pronto se convirtió en enfado ante los comentarios que iba leyendo de las personas que estaban siguiendo el directo. Sin dar nombres, por lo que se desconoce a quién se refería, Marta Peñate empieza dejando claro que "hay de ciertas personas que no quiero hablar en este directo. Ciertas personas chungas, manipuladoras, que llevan cuatro meses hablando de nosotros y que ya está bien, de verdad. Tergiversando todo el puñetero día cosas que ha dicho Tony, inventando cosas que ha dicho Tony, sacándolas de contexto".

Marta Peñate denuncia el "acoso" que está recibiendo Tony: "Es heavy"

"Hay gente de la que me han llegado muchos vídeos, hablando muchas veces, en reiteradas ocasiones tanto de Tony como de mí y que ya contesté una vez o dos veces, y ya está. No pienso darle bombo a gente que está defenestrada y que quiere tener su minuto de protagonismo a costa de inventarse cosas. Me niego por completo, ya está bien. Son muchos meses ya aguantando, no puedo más. Estoy saturada", ha lamentado.

Acto seguido, Marta Peñate pide a sus seguidores un favor: "Ir al post, por favor, os lo pido a todos. Porque si vais al post de 'Supervivientes' de Tony vais a flipar con los comentarios de estos psicópatas, uno tras otro, intentando tergiversar todas las palabras que ha dicho Tony. Si fuera vuestro novio os dolería. Es heavy".

A la pregunta de un seguidor de si ha vetado a alguien en su labor de defensora de Tony, la exconcursante de 'Gran Hermano' lo niega: "Yo no veto a nadie. Yo no juego con el trabajo de absolutamente nadie. En mi vida he vetado a nadie y en mi vida voy a vetar a nadie. Que cada uno haga lo que quiera hacer. Pero yo creo que nunca vetaría a nadie. No juego con el trabajo de la gente. Cada uno que se responsabilice de las palabras que dice".

"Estoy hasta el gorro, no puedo más"

Muy enfadada e indignada ante los comentarios que estaba leyendo, Marta Peñate reta a los haters a que echen a su pareja del concurso: "Hay vídeos donde Tony dice que es de fracasados ir a un reality donde tienes que hacer lo mismo que hace 15, 30 años. No tergiverses. También hay vídeos donde dicen a Tony que es un fracasado porque ya no le llaman, donde no paran de meterse con Tony. Intentad echar a Tony del concurso, que os va a salir rana, voy a bloquearles a todos".

"Estoy hasta el gorro. Os pido que os metáis en el post que subió 'Supervivientes' de Tony. El acoso que está recibiendo por un comentario que él hizo a raíz de que se metieran con él en Chile, de que le dijeran que ya no le llaman para la televisión, cuando a Tony y a mí nos han llamado para participar en realities en Chile. No hemos ido, aquí estamos, porque nos va bien en España y no tenemos que ir a otro país a intentar rascar un poco de dinero. Ya estoy hasta el gorro de que se metan con mi novio, de que intenten decir cosas que no son y de que tergiversen sus palabras, de que intenten hundirle acosándole, porque es un acoso", ha insistido Marta Peñate.

Además, considera que todo este odio que están recibiendo es digno de una parodia: "Cuatro meses aguantando que me manden vídeos hablando mal de mí y de mi pareja. He contestado dos veces, y las otras cuatro ni las he contestado porque ya me resulta cansino y pesado. Me parece un espectáculo circense en el que no pienso entrar, y estoy entrando ahora porque sois mis seguidores y os quiero contar. Pero es un espectáculo circense, digno de parodia, digno de gente sin vida".

Marta Peñate avanza que como defensora de Tony "no seré objetiva"

Marta Peñate confirma que será colaboradora de 'Supervivientes All Stars', además de defensora de su pareja. "Iré de colaboradora y de defensora de Tony porque yo gané 'All Stars', entonces iré de las dos cosas. Pero obviamente de colaboradora no seré del todo objetiva porque también influirá con quién se lleve bien Tony, con quién no", reconoce sin tapujos.

"No aguantas que te contesten", le escribió un seguidor durante el directo. Nuevamente, la canaria explotó: "No, lo que no aguanto es a gente patética como tú, por eso te voy a bloquear. Lo que tenéis que hacer es ir al post de Tony de 'Supervivientes' a poner 'fracasado, con 36 años' y tergiversar y todo porque le veis fuerte y veis que puede ganar. Entonces tenéis que ir a hacer el ridículo allí. Votadle, votadle para echarle", sentenció Marta Peñate, retando nuevamente a los haters.