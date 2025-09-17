'Supervivientes All Stars' sorprende con el nombre del concursante salvado de una expulsión muy decisiva

Uno de los principales atractivos de la segunda entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha sido la salvación programada de uno de los cuatro nominados. Tras el reparto de puntos, vivido el pasado jueves, el espacio de supervivencia ha vivido la salvación de Tony Spina. Dicho concursante ha conseguido imponerse a sus tres compañeros en el televoto al reunir el apoyo mayoritario del público.

Es necesario recordar que desde el pasado jueves, los espectadores de 'Supervivientes All Stars' votan para salvar en la app de Mitele. Lo hacen tras las últimas nominaciones vividas en La Palapa y que dejaron a cuatro pesos pesados de la edición expuestos: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González.

Ya con la salvación a la vuelta de la esquina, Jorge Javier ha dado a conocer el estado del televoto. La audiencia parece tenerlo claro y es que el salvado ha reunido un elevado 50,5% de los votos. Por su parte, el resto de nominados se hacían con un 23,7%, un 18,7% de los votos y, por último, el de momento expulsado semanal que reunía un pobre 7,1% del apoyo del público.

De vuelta a la ceremonia de salvación, ésta ha colocado a los nominados en una estructura que, en caso de seguir en la palestra, vertería barro al concursante señalado. Sólo el salvado se libraría del barro. El primera en recibir la ducha de barro ha sido Iván González al que le ha seguido Elena Rodríguez.

Con la salvación reducida a un intenso duelo entre Adara Molinero y Tony Spina, la presentadora ha comunicado la decisión final. "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves es... Adara", han sido las palabras empleadas por Laura Madrueño.

El recién salvado ha recibido la noticia eufórico y, visiblemente emocionado, ha querido tener unas palabras de agradecimiento. "Muchas gracias a todas las personas que me han salvado y se lo quería dedicar a mi padre que ayer cumplió dos años que no está con nosotros y era súper seguidor del programa y estaría muy emocionado de verme salvado", ha compartido el italiano. Con todo ello, Tony Spina se suma a la lista de nominados que determinará qué concursante se convertirá en el segundo expulsado definitivo del programa.