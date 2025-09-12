La explosiva lista de nominados en 'Supervivientes All Stars' que presagia una expulsión durísima

La segunda gala de 'Supervivientes All Stars' ha estado marcada por la marcha de Kike Calleja. El periodista ha sido el primer expulsado definitivo de la edición que dentro de una semana sumará un nuevo expulsado y es que, al término de dicha entrega, los concursantes han participado en unas explosivas nominaciones que dejan a cuatro pesos pesados de la edición como expuestos: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González.

Así como sucediese el pasado domingo, los trece concursantes han podido nominar por grupos. Lo han hecho en privado, en el área habilitada para ello, donde cada náufrago ha enviado el punto del que disponía a un compañero. Además, cada superviviente debía esgrimir los motivos que le han llevado a tomar dicha decisión. Los más votados, en esta ocasión, han sido, Adara Molinero por parte de Playa Armonía y, en el caso de Playa Calma, Elena Rodríguez.

Además, el reality ha llevado a cabo una impactante y decisiva prueba de líder. Gozar de este privilegio supone ser inmune una semana y, además, nominar de forma directa. Tras un extenuante juego, Miri Pérez Cabrero y Gloria Camila se han impuesto a los compañeros de sus respectivos grupos. Ambas han señalado a Tony Spina e Iván González respectivamente.

También durante la segunda gala, el reality ha incorporado como novedad la dinámica del 'Beso de la traición'. Una mecánica que permite nominar al expulsado y es que antes de marchar éste debía darle un beso al compañero al que endiñarle el punto del que dispone. En este caso, Kike Calleja le ha mandado su voto a Sonia Monroy en forma de beso. Sin embargo, no ha sido relevante puesto que la intérprete de 'Salvaje' apenas ha recibido votos.

Así ha sido el reparto de puntos de Playa Armonía en 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres envía su punto a Adara Molinero

Sonia Monroy también quema la fotografía de Adara Molinero

Noel Bayarri nomina a Fani Carbajo

Adara Molinero hace lo propio con Rubén Torres

Tony Spina coloca a Fani Carbajo en la palestra

Fani Carbajo expone a Adara Molinero

Así ha sido el reparto de puntos de Playa Caos

Elena Rodríguez señala a Alejandro Albalá

Iván González expone a Jessica Bueno

La modelo sevillana escoge como nominada a Elena Rodríguez

También Carlos Alba escoge a Elena Rodríguez

Alejandro Albalá también nomina a la madre de Adara Molinero

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a las nominaciones más decisivas e impactantes hasta la fecha debido a los concursantes expuestos. Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez o Iván González... Uno de ellos se convertirá en el segundo expulsado definitivo, sin retorno, de la edición.