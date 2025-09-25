Elena Rodríguez alza la voz tras salir de 'Supervivientes' y cuestiona la actuación de Jorge Javier: "Se juega con..."

Elena Rodríguez ha explotado tras su salida de 'Supervivientes All Stars'. La madre de Adara Molinero ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que denuncia que "algunos" estén tratando de "tergiversar y criticar" la última crisis de su hija en Honduras, quien llegó a activar el protocolo de abandono.

Por si esto fuera poco, la organización del programa se vio obligada a aclarar la gran pillada a madre e hija. Y es que el pasado martes, 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' emitía unas imágenes inéditas en las que Adara suplicaba a su madre que le sacara del concurso pidiendo a sus fans que no la votaran. Aunque cuando Jorge Javier preguntó a Elena si esto era cierto, la exconcursante lo confirmó, poco después se ha desdicho de sus palabras.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Elena Rodríguez se justifica diciendo que acababa de regresar de Honduras, y no tenía ni idea de la información que le estaba comunicando el presentador en la gala. "La información que me facilita es bastante confusa. Se juega con el desconocimiento, que es muy lícito y está muy bien que lo hagan…", asegura.

Elena Rodríguez pone en entredicho la actuación de Jorge Javier

"Me muestran unos vídeos que para mí son desgarradores de Adara. Veo a mi hija con un nivel de sufrimiento y ansiedad que, para mí, son impactantes", reconoce. Tras lo cual, admite que "es verdad que tras las preguntas de Jorge Javier yo respondo con dolor y con nerviosismo, tenía los pelos de punta".

Acto seguido, Elena Rodríguez cuestiona el tratamiento que le dieron al asunto: "Solamente hay que tener un puntito de empatía y de humildad ante una situación así". Y recuerda ese momento en el que se le muestra las imágenes de la crisis de Adara como un "momento de angustia". "No quería decir otra cosa que cuando Adara tiene una crisis emocional, lo manifiesta de esa forma, es como que no sujeta sus emociones, le puede ese dolor", continúa explicando.

Y justifica sus palabras asegurando que lo que quiso decir es que la mala gestión de las emociones "le impide actuar con inteligencia, con control". "Hay que tener una mente muy siniestra, muy sádica, para tergiversar lo que una madre está diciendo sobre su hija, para disfrutar con el sufrimiento ajeno. No dejo de sorprenderme", comenta, visiblemente enfadada.

"Me sorprenden algunos. Qué sufrimiento tienen que tener dentro para decir ciertas cosas", sentencia Elena Rodríguez, que en ningún momento, a lo largo de los 3 minutos que dura el vídeo, reconoce que quisiera sacar a su hija del concurso.