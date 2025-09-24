La organización de 'Supervivientes' tiene que aclarar esta gran pillada a Adara Molinero y Elena Rodríguez

No es habitual pero este martes, 'Supervivientes All Stars' quiso compartir con la audiencia unas imágenes inéditas que afectaban de lleno a una de sus concursantes. Así, aprovechando la presencia de Elena Rodríguez tras su expulsión, Jorge Javier Vázquez dio paso a unas imágenes que podrían explicar el protocolo de abandono que activó Adara Molinero.

Así, el reality emitió una conversación que tuvieron Elena Rodríguez y su hija Adara poco antes de que la madre fuera la segunda expulsada de esta edición. "¿Seguro que quieres que lo haga?", le preguntaba Elena. "100%. No me líes", le contestaba Adara de forma clara.

Hasta ahora esta conversación no se había podido ver. Tras su emisión, Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntarle directamente a Elena Rodríguez por lo que se había visto. "Dinos la verdad, porque sabemos lo que es", le dijo el presentador a la madre de Adara Molinero. De primeras, Elena se mostró bastante dubitativa sin saber cómo reaccionar.

Elena Rodríguez y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'

Y finalmente, Elena Rodríguez se vio obligada a confesar toda la verdad sobre esas imágenes en las que se entendía que Adara ya le había pedido a su madre que hiciera lo posible para poder abandonar 'Supervivientes All Stars'. "No solo ella, más de una persona me pidió que la sacaran de allí", reconocía la expulsada. "Ante la debilidad, muchos de los concursantes, cuando te vas a ir, te pidan: 'Sacadme de aquí", añadía Elena Rodríguez.

Pero Jorge Javier Vázquez fue muy claro al explicarle a la audiencia lo que había hecho Adara. "Te pidió que le dijeras a sus fans que la expulsaran", le soltaba el presentador. Tras ello, el catalán le explicaba que pocas horas después de esa conversación Adara activó el protocolo para dejar el programa.

Con esta conversación inédita, Adara Molinero no quedaría en buena posición. De hecho son muchos los que señalan que lo único que ha querido hacer la 'reina de realitys' es hacer show y volver a dejar el reality como ya hiciera precisamente hace un año. ¿Pero se trata de una estrategia para hacerse notar o en realidad quería abandonar el reality?