El teatrillo de Adara Molinero que 'Supervivientes All Stars' usa para subir audiencia acaba en falso abandono

Adara Molinero ha colocado contra las cuerdas a la organización de 'Supervivientes All Stars'. Este sábado, la cadena decidía interrumpir la emisión de 'Bailando con las estrellas' para anunciar la intención de la concursante de abandonar la convivencia en los Cayos Cochinos. Visiblemente fuera de sí, la actual nominada pedía al equipo desplegado en la isla su evacuación. Una situación crítica que ha provocado un aislamiento en vano, puesto que la joven se ha reincorporado a la convivencia.

Antes de tomar una decisión sobre su concurso, Adara Molinero ha podido explicarse y lo ha hecho en la versión dominical del reality. En una primera conexión, la presentadora le ha preguntado si se había planteado abandonar la edición, a lo que la joven ha contestado afirmativamente. Al interesarse en cómo se encontraba, ésta ha optado por contestar: "Desubicada, desbordada... muchas cosas". "¿Sabíamos a lo que veníamos o no?", le ha cuestionado Sandra Barneda.

"Te haces una idea, te imaginas a donde vas, recuerdas... pero es que es muchísimo peor, más duro. De verdad que sí, muy muy duro y hay algo que me da mucha pena y es que desde casa no se puede llegar a ver la dureza. Es durísimo, es desesperante", ha contestado visiblemente dolida Adara, quien ha tenido que escuchar cómo fue su desalojo. Una marcha originada por la lluvia, que empapó a todos los concursantes. "Chicos, está lloviendo. Dan ganas de llorar tío. Me quiero ir. No tenía que haber venido", compartió junto a sus compañeros.

Unas imágenes que no ha sido capaz de escuchar: "Me duele mucho verme así, no me gusta y no podía ni escucharme. Llegamos de la prueba y nos habían quitado todo, toda nuestra ropa estaba mojada. Yo venía de lavarme con mi madre llena de barro, me tuve que meter en el mar calada hasta arriba, nos empezó a llover encima y eso hasta que no lo vives, no puedes llegar a ser consciente. No puedo ni escucharme, no me gusta. Me recuerda el sufrimiento de esa noche".

https://twitter.com/Supervivientes/status/1969868114394497166

Adara Molinero, incapaz de escucharse en plena crisis de ansiedad

En la misma línea, Adara Molinero ha confesado entre lágrimas: "Mi vaso se empezó a llenar con las discusiones de la gala, con la expulsión de mi madre... Me pongo mal de recordarlo, perdón. Mi vaso se empezó a llenar, estallé, reventé, quería escapar y me sentía atrapada, quería huir y no encontraba escapatoria".

Acto seguido, 'Supervivientes All Stars' ha emitido unas críticas imágenes en las que se puede ver la crisis de ansiedad sufrida por la joven. "Estaba súper desbordada, empezó a pasar todo muy rápido y muy angustioso", ha recordado antes de pedir a la organización no ver ni escuchar las imágenes de su salida de la playa: "No quiero recordarlo, me da vergüenza y no me gusta verme al límite".

https://twitter.com/Supervivientes/status/1969868606554189908

El futuro de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

Sin comentar dicho vídeo, que los espectadores sí han podido visualizar, la presentadora se ha dirigido a la joven para formularle la pregunta sobre su continuidad o no en el reality. "Adara, a ti te han dado la tercera oportunidad y cuando nos vimos en Vitoria me dijiste que no aguantar en el primer All Stars te dolió muchísimo. Quiero que te lo pienses bien. No hay nada de lo que avergonzarse: si abandonas, abandonas, pero si continúas quiero que demuestres como el resto que sois All Stars", le ha recordado Sandra Barneda antes de preguntarle por su continuidad.

De vuelta a su permanencia en el reality, Adara Molinero ha reaccionado diciendo: "Lo que me decía antes de venir aquí era que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar y quiero seguir". Una intervención con la que la joven confirma su permanencia en los Cayos Cochinos como parte del casting activo de la edición. "Es el espíritu de 'Supervivientes' y de la vida. En la vida nos caemos y nos levantamos", ha reaccionado la presentadora.

https://twitter.com/telecincoes/status/1969871243168866695

Criticas en masa a Adara Molinero por su "teatro" en 'Supervivientes'

Los espectadores no han pasado por alto la decisión tomada por Adara Molinero. El hecho de que haya querido quedarse parece no complacer a muchos, quienes tildan a la concursante de "teatrera, pesada y cansina". En la misma línea, otros añaden: "Todo un show más de tantos que monta para dar la nota, todo estudiado".

De hecho, hay quienes van más allá y acusan al programa de estar detrás de lo sucedido: "No os extrañéis que el programa también esté detrás". La postura de Adara no solo ha movilizado a espectadores del reality, sino también a rostros como Iván Madrazo. El que fuese ganador de 'Gran Hermano' en su décima edición ha publicado: "¡Qué aburrimiento de chica! (Adara) Siempre es el mismo paripé".

Las condiciones con las que ha contado Adara Molinero durante su aislamiento también ha sembrado la polémica en la audiencia. Cabe recordar que, una vez evacuada, la superviviente ha podido contar con determinados privilegios como dormir bajo techo. Todo un lujo si tenemos en cuenta que la crisis de ansiedad fue provocada por el temporal que ha asolado durante los últimos días a sus compañeros. En redes, numerosos espectadores comparten comentarios como: "Ya ha dormido bien, ha comido y tiene más votos…me gusta Adara y no creo que necesite estas cosas para ganar un concurso. A mí me aburre".

https://twitter.com/gordilloyoli/status/1969871026893771008?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/calimeratweets/status/1969871031306227778?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/srtasabrina/status/1969871009152208993?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/noelbayarri_cdf/status/1969870620390277375?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/srtasabrina/status/1969867763825906148?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/ivanmadrazo/status/1969871117973397621?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/carmen92896259/status/1969871002848120906?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/rositalr/status/1969870985785696612?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/joselechugamari/status/1969870977489084492?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

https://twitter.com/jannacherry22/status/1969871479333359757?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA