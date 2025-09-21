Adara Molinero, fuera de sí, exige su abandono de 'Supervivientes All Stars' por esta razón: "Que me saquen"

Adara Molinero podría abandonar 'Supervivientes All Stars'. Este sábado, 20 de septiembre, durante la segunda gala de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez interrumpía el directo para anunciar que la ganadora de 'GH VIP 7' había activado el protocolo de abandono.

Y es que, desde la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, en la gala del pasado jueves, Adara no levanta cabeza. A eso se suma que vuelve a estar en la cuerda floja. Todo esto, unido al gran enfrentamiento que ha tenido con Miri Pérez-Cabrero en Hoduras, han hecho mella en la concursante. Para colmo, Noel y Torres han terminado de hacerle perder la paciencia.

Aunque la gota que verdaderamente ha colmado el vaso ha sido la espectacular tromba de agua que les ha dejado toda la noche empapados, así como la destrucción del refugio. En '¡Vaya fama!', la corresponsal que el programa tiene enviada a Honduras, ha aportado más información al respecto. Según ha explicado, las condiciones meteorológicas están siendo especialmente duras en esta edición.

En 'Conexión Honduras', Adara decidirá si continúa en 'Supervivientes All Stars'

"A todos les está pasando factura, pero a la que más le está afectando es a Adara", cuenta la reportera. En el vídeo que ha ofrecido '¡Vaya fama!' como avance, se puede ver a Adara llorando desconsolada y decir, desesperada: "No quiero más, no quiero estar más aquí. Por favor, llama a quien sea, que me largo". Con un ataque de ansiedad, la hija de Elena Rodríguez insiste en querer marcharse: "Me siento atrapada aquí. Esto es terrible. No quiero más, no quiero estar más aquí. No quiero oler más a pescado ni dormir en el suelo. Ya basta, he llegado a mi límite. Que me saquen, que me saquen, lo pido por favor".

Un miembro del equipo le pregunta si quiere activar el protocolo de abandono, y Adara lo confirma. En el 'Conexión Honduras' de esta noche presentado por Sandra Barneda, veremos si, finalmente, la participante decide abandonar o si esperará al jueves para conocer la decisión de la audiencia, ya que es una de las concursantes nominadas, junto a Gloria Camila, Jessica Bueno y Fani Carbajo.