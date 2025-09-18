Ni Adara ni Elena: Este es el salvado de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

Este jueves, Telecinco emitirá la tercera gala de 'Supervivientes All Stars 2025' en la que viviremos la segunda expulsión de la edición tras la de Kike Calleja la semana pasada. Hay que recordar que Tony Spina fue el que consiguió salvarse de la nominación en 'Tierra de nadie' el pasado martes.

De este modo, la segunda expulsión está entre Iván González y Adara Molinero y su madre Elena Rodríguez. De este modo, este jueves viviremos una gala decisiva en la que podríamos llegar a vivir un duelo entre madre e hija por la salvación.

Cabe decir que quién sea expulsado volverá directamente a España pues en 'Supervivientes All Stars' la eliminación es directa y no tiene segundas oportunidades como el Palafito o Playa Misterio como es habitual en la edición original del formato.

Pues bien según nuestra encuesta parece claro que la expulsión será cosa de madre e hija pues el 51% de los usuarios quieren que el concursante salvado sea Iván González. Asimismo, un 34% de los votos considera que la que debe permanecer una semana más en Honduras es Adara Molinero.

De esta forma, la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' será Elena Rodríguez con un 15% de los votos según los usuarios que han votado en El Televisero. Está por ver si estos datos concuerdan con los registros en Mediaset Infinity como suele ser habitual. Hasta entonces, puedes seguir votando en la encuesta. ¿Y tú quién a quién quieres salvar de la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025'? ¡VOTA YA!

Los contenidos de la tercera gala de 'Supervivientes All Stars'

Previamente a la expulsión, los concursantes pugnarán por lograr el mejor escenario para sobrevivir los próximos días en 'El Caballo de Troya', espectacular juego de localización en el que tendrán que manejar por equipos una estructura para rescatar una serie de figuras geométricas que posteriormente deberán encajar en sus respectivas plataformas. El grupo que lo consiga en menor tiempo podrá elegir entre pasar a vivir en Armonía, la zona más amable de la playa, o en Caos, la más dura y complicada.

Además, los cuatro finalistas del juego de prelíder -Miri y Tony, en Armonía, y Alejandro e Iván, en Caos- lucharán por el liderazgo de sus respectivos grupos en 'Orfeo y Eurídice', juego en el que tendrán que mantenerse el mayor tiempo posible en vilo agarrados a una cuerda. El liderazgo les proporcionará la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones y el poder de nominar a uno de sus compañeros de forma directa.

Por último, los supervivientes se reunirán en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia, entre las que destaca la tensión que han generado los castigos impuestos a Adara y Alejandro en el Triángulo de Fuego.