Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Adara, Elena o Iván?

Quedan menos de dos días para que 'Supervivientes All Stars' sume una nueva expulsión, la segunda en lo que llevamos de edición. Una decisión nada fácil para los espectadores por quienes son los concursantes nominados que continúan en la palestra tras la salvación de Tony Spina.

Cabe recordar que desde el pasado jueves los espectadores han podido mojarse para salvar a uno de los cuatro concursantes nominados: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González. Cuatro pesos pesados de la edición cuya nominación sorprendió a propios y extraños.

De vuelta a la emisión semanal de 'Tierra de Nadie', es necesario remarcar que la gala ha arrancado con los porcentajes ciegos. Mientras que el salvado de la noche se ha hecho con un elevado 50,5% de los votos, el segundo más votado reunía un aceptable 23,7%. Más descolgados, los dos concursantes en peligro que cuentan con un 18,7% y un paupérrimo 7,1% del apoyo del público.

Asimismo, el reality ha pedido a los nominados que se pronunciasen y lanzasen un alegato para favorecer su permanencia. De igual manera, los compañeros se han posicionado para, finalmente, proceder con la ceremonia de salvación en la que se ha comunicado la salvación de Tony Spina frente a Adara Molinero.

No han corrido tanta suerte el resto de sus compañeros nominados que continúan en la palestra hasta la gala del jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad del segundo expulsado de la edición que seguirá los pasos de Kike Calleja y abandonará los Cayos Cochinos de manera definitiva.

