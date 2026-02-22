La llamativa e insólita reacción de Fran Ramírez tras la abrupta cancelación de 'Vaya fama' en Telecinco

Una semana después de la última entrega de 'Vaya fama', el pasado domingo 15 de febrero, su presentador Fran Ramírez ha roto su silencio sobre la abrupta cancelación del magacín de Telecinco. Y lo ha hecho tirando de sentido del humor.

Debido a que la cancelación fue fulminante, debido a sus flojos datos de audiencia, ni él ni su compañera Cristina Lasvignes pudieron despedirse de la audiencia que les ha acompañado los sábados y los domingos estos últimos cinco meses. Para resarcirse, Fran Ramírez ha compartido un vídeo en sus redes sociales reaccionando, con ironía, al adiós al programa sustituto de 'Socialité'.

El vídeo es un fragmento de la entrega del pasado 11 de octubre, cuando mientras comentaba una de las noticias, el presentador bromeaba con la posibilidad de "poner a disposición" de Telecinco su "sueldo íntegro". Cuatro meses después, el periodista ha rescatado este momento para bromear con su situación actual: "¡Oye por favor, que no era literal!".

El programa presentado por Fran Ramírez y Cristina Lasvignes fue cancelado de forma fulminante

Por el momento ni él ni Cristina Lasvignes se han pronunciado sobre su futuro profesional, por lo que se desconoce si continuarán ligados a Mediaset o serán reubicados en algún otro programa de Cuarzo, la productora de 'Vaya fama'. De momento, el hueco que dejado el magacín los fines de semana ha sido ha sido ocupado por 'El precio justo' que, al menos este sábado, ha obtenido datos muy similares a los de su predecesor.

El espacio producido por Cuarzo Producciones y presentado por Fran Ramírez y Cristina Lasvignes se estrenó el pasado 6 de septiembre y, desde entonces, se ha movido en cifras muy bajas, oscilando entre el 6% y el 7% de cuota de pantalla. De hecho, en las últimas semanas ya había visto reducida su duración, por lo que se esperaba que, tarde o temprano, Telecinco optara por cancelarlo, aunque no de la forma en que lo ha hecho.

El objetivo de la cadena era mejorar los datos que 'Socialité' había cosechado en su última época en emisión, tras la despedida de María Patiño y Nuria Marín, que fueron sustituidas por María Verdoy. Y no solo no lo ha conseguido sino que, además, los ha empeorado significativamente. ¿Logrará 'El tiempo justo' levantar esta franja? Tendremos que esperar unas semanas para comprobar si la estrategia de Telecinco surte efecto.