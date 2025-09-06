¿Quién es Fran Ramírez, el nuevo presentador de Telecinco con 'Vaya Fama', el sustituto de 'Socialité'?

Después de la cancelación de 'Socialité' y de rellenar el mes de agosto con reposiciones lastrando las audiencias, todavía más, de Telecinco los fines de semana llevando a 'Informativos Telecinco' a mínimos con datos irrisorios; la cadena de Mediaset inicia este sábado una nueva etapa con el estreno de '¡Vaya fama!', su nuevo programa de corazón desenfadado con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como presentadores.

Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Cristina Lasvignes seguirá así ligada a Telecinco después de haber sustituido con buen resultado a Jorge Javier Vázquez en 'El diario de verano'. Mientras que Fran Ramírez debutará como presentador en una cadena generalista después de haber presentado varios formatos en Aragón TV y de haber formado parte de otros programas de éxito.

Como es posible que muchos desconozcan quién es Fran Ramírez, en El Televisero hemos querido hacer un repaso a su perfil para que a partir de ahora te suene su nombre y sepas de dónde viene este joven periodista que está llamado a ser una de las nuevas caras de Telecinco.

Fran Ramírez, de Aragón TV y TVE a presentador de Telecinco

Nacido en 1992 en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, Fran Ramírez es un

comunicador y guionista que ha labrado su carrera profesional también en la radio. En su tierra natal ha trabajado en programas de Onda Cero y Aragón Radio.

Comenzó su trayectoria como redactor y reportero en diferentes formatos de cadenas y radios autonómicas así como en el Errado de Aragón. En 2016 se incorporó al equipo de 'Cazamariposas', el programa que presentaron Nuria Marín y Nando Escribano en Divinity en el que hizo de guionista, redactor, reportero y presentador sustituto.

En 2018 dio el salto a TV3 como colaborador de 'Tot es mou'. Un año después, en 2019 se convirtió en reportero de 'Aragoneses por el mundo'. Pero su gran oportunidad le llegó cuando se convirtió en presentador de los programas 'Aragón es Ohio' y 'Agujero de gusano'.

Fran Ramírez también ha trabajado en TVE primero como redactor y colaborador en 'Mañaneros' tanto en la etapa de Jaime Cantizano como con Adela González y posteriormente se incorporó al equipo del extinto y fugaz 'La familia de la tele'. Hasta ahora también ha sido colaborador de 'Por fin', el programa de Jaime Cantizano en Onda Cero.