Telecinco estrena 'Vaya fama' para salvar el fin de semana: 10 colaboradores, una infiltrada y horario de emisión

Después de haber hundido la franja con las reposiciones de diferentes formatos en la sobremesa de los fines de semana tras la cancelación de 'Socialité', Telecinco ya tiene todo preparado para lanzar su nueva gran apuesta para los sábados y domingos con un programa de corazón desenfadado e irónico con '¡Vaya fama!', el espacio que presentarán Cristina Lasvignes y Fran Ramírez de 13:15 a 15:00 horas.

'¡Vaya fama!' llega a Telecinco con el leitmotiv de colocar a los famosos en el lugar que se merecen. El espacio producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes') valorará la actitud de las celebrities, tanto sus gestos como sus actitudes frente a la prensa y su manera de comportarse, determinará la ubicación de cada rostro en el "Escaparate de la fama" del espacio: en el estante de la buena fama o en el de la mala.

Previo a su estreno, Telecinco y Cuarzo Producciones han presentado todos los detalles de '¡Vaya fama!' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. "Se habló de muchos nombres sobre quiénes iban a ser los presentadores pero esta combinación explosiva de Cristina y Fran no se la esperaba nadie", destacaba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset. "Cada uno tendrá su rol diferente, una será más angelical y positiva y otro será un poco más ácido", añadía sobre los presentadores.

Por su parte, Silvia Fonseca, productora ejecutiva de Cuarzo ha destacado cuál es el elemento más diferenciador y sobre el que pivotará '¡Vaya fama!' con respecto a 'Socialité' o 'D Corazón'. "La gran diferencia van a ser los famosetes, que son los muñecos que hemos hecho para jugar con ellos y ver si la audiencia los sitúa en el lugar de la buena o mala fama. Nuestro objetivo es que seamos para los famosos tan graciosos que quieran participar en nuestro programa. Queremos que el público interaccione con nosotros y vote en la web cada día", aseveraba.

Por otro lado, Lorena Rivera, la directora del formato ha querido poner en valor el equipo que hay detrás de '¡Vaya fama!' con dos reporteros fijos, una reportera infiltrada en Honduras y un equipo de investigación que ya está trabajando en temas inéditos. "Los famosetes es nuestro signo de identidad pero vamos a estar en la calle con directos, vamos a hacer reportajes propios y un equipo de investigación potente", recalcaba.

"Queríamos apostar por un programa de corazón que tuviera un tono divertido, irónico y un poquito ácido y que tenga información. Queremos ir mucho más allá con reportajes e información propias, ir más allá de lo que nos aportan las agencias y lo que ya se ha tocado en otros programas. Y lo bueno es que el fin de semana ocurren muchos eventos como bodas, cumpleaños y luego tenemos la ventaja de tener la resaca de nuestro 'De Viernes' que vuelve muy potente y todo lo que no se ve de 'Supervivientes All Stars' con nuestra infiltrada", explicaba Jaime Guerra.

Al frente de '¡Vaya fama!' estarán como decimos Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que formarán un tándem peculiar. El joven periodista, que da el salto a presentador tras haber triunfado en Aragón TV y haber trabajado como redactor y reportero en programas como 'Mañaneros' o 'Cazamariposas' se muestra muy ilusionado con el reto. "Tengo muchas ganas de pasárnoslo bien y de divertir a la gente y saber que es lo que piensa la gente de casa de nuestros famosos", confesaba.

Mientras, Cristina Lasvignes, que se mantiene en Telecinco tras haberse puedto al frente de 'El diario de verano', ha querido agradecer la apuesta de la cadena por ella. "Estoy encantada de seguir en Mediaset, me despido de 'El diario' con el corazón encogido, pero no me voy, me apetece un montón hacer un programa divertido, relajado, va a ser una fantasía de programa", añadía la presentadora.

"Los Famosetes" y "El Escaparate de la Fama", enseñas del programa

Fran Ramírez y Cristina Lasvignes en la presentación de '¡Vaya fama!'

Formando parte de su ADN, '¡Vaya fama!' contará con dos elementos únicos y originales: "Los Famosetes", más de un centenar de figuras en versión reducida y elaboradas en resina 3D que representan a los grandes protagonistas de la prensa rosa y que, además de ocupar un lugar en el escaparate del programa, podrán ser entregados a los famosos y utilizados como herramienta para tratar de ablandar el corazón de aquellos que se muestren más esquivos; y "El Escaparate de la Fama", una estructura con dos zonas diferenciadas en la que cada famoso ocupará su lugar.

'¡Vaya fama!' desgranará la actualidad de la crónica social mediante exclusivas,

reportajes, investigaciones, conexiones en directo y momentos destacados en

plató, contenidos que conforman la piedra angular del programa. Desde el plató, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez darán a conocer la última hora de los famosos a través de conexiones en directo con la redacción del programa, el control de realización y los reporteros desplazados a los distintos puntos informativos.

Los colaboradores de '¡Vaya fama!' y una reportera infiltrada en Honduras

Además, la ‘mesa’ del programa jugará un papel clave en cada entrega cuando se produzca un acontecimiento relevante. Será el punto focal para las exclusivas y alertas: cuando se ilumine, será la señal del inminente anuncio de una noticia de última hora, una exclusiva o una situación inesperada en los puntos de directo.

En ella aparecerán un nutrido grupo de colaboradores entre los que se encuentran Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso Álvarez, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate.

Además, '¡Vaya fama!' viajará a Honduras para ofrecer la última hora de lo que

acontezca en ‘Supervivientes All Stars’, desplazando a una reportera infiltrada, la

periodista Raquel Muñoz Campoy, que relatará las vicisitudes de los

concursantes en los Cayos Cochinos. Sánchez Muñoz cuenta con una amplia

trayectoria en televisión, donde ha trabajado como redactora en los realities

'Supervivientes', 'GH DÚO' y 'GH VIP 8' y en los programas 'Territorio Pampliega' y 'En busca del Nirvana', entre otros.