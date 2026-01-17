Saltan las alarmas en 'GH DÚO' con una concursante que activa el protocolo de abandono: "Me voy a mi casa"

Hace poco más de siete días que la casa de 'GH Dúo' abrió sus puertas y ya hay una concursante que quiere abandonar. Así lo han anunciado este sábado, 17 de enero, en '¡Vaya fama!'. Se trata de Carmen Borrego, quien se encuentra nominada esta semana junto a Belén Rodríguez, John Guts, Cristina Piaget y Carlos Lozano.

Según el programa de Telecinco, la hermana de Terelu Campos habría activado el protocolo de abandono y podría marcharse de 'GH Dúo' antes de conocer la decisión de la audiencia. "Insiste en que quiere abandonar la casa y que quiere dormir esta noche con su marido", ha explicado Alejandro Vigara, colaborador de '¡Vaya fama!'.

Por el momento Carmen Borrego continúa en la casa. Sin embargo, en las imágenes inéditas que ha ofrecido el programa, le ha confesado a sus compañeras Belén Ro y Sonia Madoc que no aguanta más y que se quiere marchar a su casa: "No me voy a quedar bajo ningún concepto, o sea… bajo ningún concepto y no me siento fracasada, ni he hecho mal a nadie… Bastante mal me han hecho a mí".

Tan mal se encuentra en 'GH Dúo' que incluso le da exactamente igual asaltar el frigorífico para comer, algo que tienen prohibido a los concursantes que no se lo ganaron en la prueba de la gala del jueves. "Yo ya… me da todo igual, quiero irme a casa con mi marido y ya", ha dejado claro la hija de María Teresa Campos.

Belén Rodríguez también activó el protocolo de abandono de 'GH Dúo'

Sin embargo, Carmen Borrego no ha sido la única en activar el protocolo de abandono en las últimas horas. Y es que la convivencia con Cristina Piaget no está resultando nada fácil para sus compañeros. Hasta tal punto que varios concursantes han acudido al confesionario para advertir de sus intenciones de abandonar la casa. Tal es el caso de Belén Rodríguez, quien, tras sentirse traicionada por Carlos Lozano, amenazó con marcharse.

"Me voy", decía rota de dolor Belén en el confesionario cuando Jorge Javier Vázquez conectó con ella durante la gala de 'GH Dúo' del pasado jueves. "Pensaba que iba a poder con esto y no puedo. No me parece justo nada. He hecho todo lo que estaba en mi mano. No solo no he infringido ninguna norma sino que le he dicho a mis compañeros lo que podían y no podían hacer. No quiero seguir comiendo latas ni permitir que me insulten ni me gritan", aseguraba la concursante entre lágrimas.

Lo que mas le dolió a Belén Ro fue su bronca con Carlos Lozano, quien la acusaba de ser una falsa y haberle clavado un cuchillo por detrás. "Lo he apoyado y me ha vendido en directo", lamentaba, entre lágrimas, la colaboradora. Finalmente, tras la mediación de Jorge Javier y de su defensor, Kike Calleja, decidía quedarse.