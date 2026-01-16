Movimiento de programación en Telecinco: Duplica 'GH DÚO 4' pese a la insuficiente marcha de su primera semana

Telecinco no está dispuesta a tirar la toalla con 'GH DÚO 4' y a dejar que el reality no despunte en audiencia tras su bajón de este jueves. Por ello, la cadena de Mediaset ha decidido seguir la estrategia habitual con sus realitys y recuperar 'GH DÚO: Límite 48 horas' después de eliminarlo en 'GH 20'.

Así, según avanza El Confi TV, Mediaset emitirá una tercera gala semanal de 'GH DÚO' en el prime time de los martes con Jorge Javier Vázquez como presentador. Es decir, el catalán se encargará de conducir la gala de los martes y los jueves mientras que Ion Aramendi seguirá al frente de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' en el prime time del domingo.

Esta tercera gala de 'GH DÚO' llega después de que este jueves la segunda entrega cayera al unidígito (9,3%) si no tenemos en cuenta el troceo. Si lo contamos, la primera parte emitida en access prime time anotó un catastrófico 6,3% de cuota de pantalla y apenas 800 mil telespectadores de media siendo última opción del público. Después, la gala emitida en su mayoría en late night anotó un 12,6%, lo que supone una bajada de 1,1 puntos con respecto a su estreno de la semana anterior.

Eso sí, hay una gran diferencia con respecto a las otras dos galas. Y es que el martes 'GH DÚO' arrancará en torno a las 23:10 horas justo después de 'El debate de las tentaciones' a la espera de la llegada de 'First Dates' al access prime time de Telecinco de lunes a miércoles a partir del 26 de enero.

Con esta decisión, Telecinco busca enganchar a la audiencia con todas las tramas que hay dentro de la casa de Tres Cantos. Y es que no paran de suceder enfrentamientos y guerras entre los concursantes con Cristina Piaget siendo la gran protagonista de todas ellas.

Queda por ver si esta estrategia surte efecto y si Telecinco mantiene la confianza en 'GH DÚO' con tres galas semanales, pues esta maniobra dejaría fuera de emisión una de las grandes apuestas de la cadena para este primer trimestre: 'Universo Calleja', que ya promocionaba su estreno para muy pronto.