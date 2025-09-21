La emisión de 'Bailando con las Estrellas' se ve paralizada por una última hora de 'Supervivientes All Stars'

Telecinco ha emitido este sábado la segunda gala de 'Bailando con las Estrellas 2025' en la que Aless Gibaja se ha convertido en el primer expulsado de la edición. Pero además la gala se veía interrumpida por una última hora relacionada con 'Supervivientes All Stars'.

Así, después del baile de Sara escudero y Rubén Rodríguez y de las votaciones del jurado y de que Blanca Li nombrara a Tania Medina y David Díaz como la nueva pareja para salir al escenario, Jesús Vázquez cortaba el programa para dirigirse a la audiencia.

"Mándalos para acá porque atención, interrumpimos la emisión como se decía antiguamente", empezaba diciendo Jesús Vázquez que se cambiaba de posición en el plató y se ponía justo delante de la mesa del jurado para hacer un anuncio a la audiencia del programa.

"Interrumpimos la emisión para daros una última hora de nuestros compañeros de 'Supervivientes All Stars'. Atención, Adara Molinero ha activado el protocolo de abandono. Mañana los motivos de su posible salida en 'Conexión Honduras' a las 22:00 horas conoceremos por qué Adara ha activado el protocolo", informaba Jesús Vázquez.

Todo mientras se veía por detrás a Pelayo Díaz y Gorka Márquez reaccionando con sus caras. "Y las primeras imágenes también las veremos en '¡Vaya fama! así que no os perdáis nada de la programación de Telecinco", concluía Jesús Vázquez antes de irse a publicidad.