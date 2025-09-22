Masivas críticas contra 'Supervivientes All Stars' tras lo visto con Adara al final de la gala: "Vaya descaro"

Adara Molinero se ha convertido en la auténtica protagonista de la tercera entrega dominical de 'Supervivientes All Stars'. La joven ha comenzado la entrega con un pie dentro y otro fuera del reality debido a su amago de abandono. Una crisis de ansiedad por la que tuvo que ser evacuada y que le ha llevado a tomar una férrea decisión sobre su continuidad en el concurso.

Aunque todo apuntaba a que la superviviente abandonaría los Cayos Cochinos, la joven ha apostado por quedarse. Una determinación que le ha permitido recibir dos gratas sorpresas al término de la entrega. Tal y como anunciaba la presentadora de 'Supervivientes All Stars', el futbolista David Vicente, su nueva pareja, ha querido ponerse en contacto con el programa para dedicarle unas emotivas palabras.

"Hola mi gordita, ¿cómo está la niña de mis ojos? Necesito que te concentres en todo lo que te voy a decir y su es necesario, escúchalo dos veces. Me paso cada minuto del día pensando. ti, fuera todo está perfecto... Te juro que mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta. Ahora quiero hablarte de deportista a deportista. No sabes lo que me gusta verte desde España, lo que disfruto viéndote cómo compites... Me encanta verte en el concurso", han sido algunas de las emotivas palabras que le ha dedicado a su pareja de un mes, Adara Molinero.

Oleada de críticas sobre Adara por los privilegios que le concede 'Supervivientes All Stars'

Un gesto muy señalado por los espectadores, quienes han visto con malos ojos dicha llamada al tildarlo de "favoritismo". "¡Qué barbaridad tanto privilegio!", ha remarcado un espectador. En la misma línea, otro ha añadido: "Sale rentable tener una pataleta y ponerse histérica" o "cuántos privilegios tiene hoy Adara por querer abandonar, ¿no?".

Cabe recordar que, además de ser evacuada, la concursante ha podido dormir a cubierto y esquivar así los temporales. "Injusto que Adara duerma caliente y hable con su novio de un mes. El favoritismo apesta, se merece irse (expulsada) porque tiene ventaja sobre sus compañeros por montar berrinches", ha compartido otra seguidora del formato.

Y por si no fueran suficientes prebendas, Adara incluso ha podido ver imágenes de su hijo a través de una tablet facilitada por la organización de 'Supervivientes', lo que ha provocado que arrecien las críticas al programa: "Duerme sin lluvia, mensaje de su novio y vídeo de su hijo. Vaya descaro".

