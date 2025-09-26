Sonia Monroy arrincona a Adara en 'Supervivientes' y la situación se va de las manos con su fuerte acusación

Adara Molinero y Sonia Monroy se han convertido en las enemigas irreconciliables de 'Supervivientes All Stars'. Las broncas entre las dos se han vuelto una constante siendo cada vez más agresivas. De hecho, la última que han protagonizado en La Palapa ha roto todos los esquemas y ha requerido de la intervención del presentador quien ha criticado la falta de sororidad por parte de la finalista del reality allá por el 2011. En esta ocasión, la bronca se ha originado después de ver un vídeo sobre la convivencia entre las dos.

"Se ve claramente en el vídeo como estoy dialogando y ella tiene la necesidad de hacerse vídeos peleando con la Monroy. Ella es lo que quiere y, como podéis ver en el vídeo, simplemente estaba diciendo que estaba dormida y me dio con el pie en la cabeza porque estaba el espacio limitado. Lo que le quiero decir es que si me va a insultar llamándome mitómana es que admiras a alguien, no mentirosa. No sé qué insulto es ese", ha comenzado diciendo Sonia Monroy quien ha calificado la convivencia con Adara de "misión imposible".

Al ser preguntada por Jorge Javier, Adara Molinero ha confesado llamar a su compañera "mitómana": "Es lo que es. Ella juega sucio". "¿Qué tiene que ver eso? Ni sabe lo que es", ha interrumpido Monroy ante lo que su compañera le ha advertido: "No me grites. Esta chica se piensa que esta en una película de Hollywood continuamente". "Si estuviese en una película de Hollywood no tendría una antagónica tan falsa como tú", ha respondido la también actriz.

La bronca no se ha quedado ahí y es que Adara ha sentenciado a su compañera aseverando: "Miente más que habla. Se pone a hablar y no sabe lo que es verdad. Tiene unas historias en su cabeza, que te lo digo de verdad, te pones a hablar con ella y no sabes qué es verdad más allá del concurso y de lo que sea, no sabes lo que es verdad de su vida". El ambiente se ha caldeado más ante las constantes interrupciones de Sonia. "¡Qué pesada eres! Cállate un rato, que no puedo contestar", ha comentado fuera de sí Adara Molinero.

El toque de atención de Jorge Javier a Sonia Monroy

En la misma línea, dicha concursante ha criticado la carrera de su compañera al soltar: "Llega un punto en el que como no te crees nada de lo que cuenta, pones el piloto automático. Ella se monta su película de todo". La réplica de Sonia no ha tardado en llegar: "Lo que quiero es que te vayas. Es muy pesada. Bendito el hombre por eso sus ex la dejan. Es muy pesada, ¿cómo la aguantan todo el día?". Un gesto que Jorge Javier se ha encargado de frenar: "Sonia, ha sido muy poco sororo ese comentario".

Ante ello, Sonia se ha defendido criticando la actitud de Adara asegurando que ésta la llamó vieja. "Estamos tomando la literalidad. No te ha llamado vieja, te ha dicho que podrías ser su madre", le ha recordado el presentador por lo que Monroy ha vuelto a incidir: "La audiencia no es tonta y me lo dijo en un tono despectivo". La trifulca entre las dos ha ido a más y es que el presentador les ha instado a ver un segundo vídeo en el que ambas han podido cerciorarse de su mutua animadversión.

"Yo no tengo problemas con Adara. Es ella que viene a atacarme y yo no, yo la ignoro. Yo a esta señorita la ignoro y ella viene a buscarme", se ha defendido la representada por Yola Berrocal. Pese a ello, los problemas entre las dos se han hecho evidentes poco después en plena Palapa cuando Sonia Monroy ha vuelto a señalar a Adara por, según ella, llamarla gorda. "Me dijo que me pusiera el flotador en una pierna que con la barriga no me lo podía poner", ha denunciado.

La respuesta de Adara ha sido contundente: "Madre mía. Oye, de verdad, deja de mentir eh. Lo dije porque es pequeño, qué fuerte y qué mentirosa. Cómo voy a llamar a una persona gorda en directo, estamos locos o qué". "Madre mía, a mí me parece que estamos hilando demasiado fino", ha apuntado el presentador, quien ha dado por zanjado el conflicto para dar paso a un nuevo tema.