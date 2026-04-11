Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 13 al 17 de abril: Una muerte inesperada y el hallazgo sobre Fina

'Sueños de libertad' encara una nueva semana en Antena 3 cargada de emociones. Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril a continuación:

Avance del capítulo 538 de 'Sueños de libertad' del lunes 13 de abril

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Claudia da el paso y le confiesa su amor a Salva tras disfrutar de su cita, pero el cantinero le destroza al rechazarle y confesarle que está enamorado de otra persona. Después del ridículo, Claudia se refugia en sus compañeras.

Tasio consigue firmar un acuerdo con un nuevo cliente para La Industrial y ser el proveedor exclusivo de productos de limpieza de un grupo de más de treinta talleres. Y para celebrarlo, Damián propone una comida sorpresa para su hijo mientras Carmen se sorprende al recibir una negativa por parte de Paula de cara a la celebración.

Mabel vuelve a casa de los Salazar para cantarle las cuarenta a su padre por haberles engañado durante tanto tiempo y no duda en presionarle para que arregle la situación con Miguel. Tras ello, Pablo decide confesarle a su hijo todo lo que le pasó con Marisol pero lejos de conseguir su perdón, parece que las cosas entre padre e hijo están peor que nunca.

Begoña vuelve a comprobar como Julia desprecia a su abuela y no duda en encararse con Gabriel por haber conseguido manipular a la niña y ponerla en contra de su familia. También Damián muestra su pesar al ver que su nieta no quiere saber nada de ellos y Manuela le aconseja que le escriba una carta para acercarse a ella.

Beatriz se cita con Pelayo para pedirle que por favor no le cuente nada a Begoña sobre su estancia en México y no duda en utilizar sus armas para engañarle y ablandarle el corazón con sus mentiras sobre su pasado. Pero Pelayo decide investigar a la mujer y termina descubriendo que le ha engañado sobre su verdadera identidad. A su vez, Beatriz descubre los problemas matrimoniales de Begoña y Gabriel y que no pasan la noche juntos.

Avance del capítulo 539 de 'Sueños de libertad' del martes 14 de abril

Tras pasar la noche en su casa, Beatriz trata de seducir a Gabriel para seguir con sus planes pero él le deja claro que no se fía de ti y no duda en rechazar sus insinuaciones. Y en la cantina, Salva también intenta declararse a Mabel pero ella evita tener que hablar sobre el tema. Después ella le confiesa a Valentina que también siente algo por él.

Pablo le confiesa a Nieves que le ha contado todo lo que pasó a Miguel. Una conversación que ha llevado a que el doctor haya decidido marcharse definitivamente de casa rompiendo la estabilidad familiar y dejando a Nieves completamente rota y preocupada pues cree que su hijo no está preparado para vivir solo.

Damián informa a Tasio de que van a celebrar una comida en su honor por el último acuerdo que ha conseguido. Pero Carmen no da a basto entre los preparativos de la comida y las exigencias que piden desde París y que han generado muchas tensiones entre los jefes de los diferentes departamentos.

Manuela le lee a Julia la carta que le ha escrito su abuelo y al escucharla, la niña empieza a valorar si se ha equivocado al hacerle la cruz a su abuelo. Mientras, Beatriz le revela a Begoña la historia de su matrimonio tormentoso para seguir ganándose su confianza. Paralelamente, Nieves se desahoga con Begoña sobre su preocupación por la marcha de Miguel de casa.

Tras una conversación con Marta, Andrés decide contarle a Begoña que ha iniciado una relación con Valentina. Por otro lado, Digna se sincera con Pelayo sobre la delicada situación que atraviesa Marta tras su ruptura con Cloe y cómo ha sido incapaz de olvidar a Fina. Y Pelayo recibe la documentación que acredita la verdadera identidad de Beatriz.

Avance del capítulo 540 de 'Sueños de libertad' del miércoles 15 de abril

Begoña no para de pensar en Andrés tras su confesión sobre su relación con Valentina y se muestra descompuesta. Mientras, Julia utiliza a Juanito para desahogarse sobre la situación que atraviesa con sus abuelos después de escuchar la carta que le escribió Damián para tratar de recuperarla. Y Begoña no duda en intervenir para aconsejar a su hija tratando de reconducir la situación.

En la fábrica, Carmen se muestra exhausta y desbordada ante las exigencias de Brossard mientras tiene que seguir con los preparativos del homenaje a Tasio y termina pagándolo con Paula. Y en la cantina, Salva sigue intentando acercarse a Marisol, pero ella mantiene las distancias para evitar enfrentarse a sus sentimientos.

Nieves decide dar un paso más allá y llama a Marisol para encararla por romper su matrimonio. Y Miguel interviene para evitar que su madre siga poniéndose en evidencia. Tras ello, Miguel decide quedarse en casa pero marcando distancias con su padre. Después, Nieves examina a Begoña y llega a la conclusión de que su malestar no es físico sino emocional. Y la enfermera termina abriéndose en canal con Nieves sobre su relación con Andrés.

Julia decide perdonar a Digna aunque sigue sin querer saber nada de Damián. Por su parte, Pelayo no duda en encarar a Beatriz por sus mentiras y al verse contra las cuerdas, ella le pide que le deje a ella explicar toda la situación a Begoña. Paralelamente, Gabriel le exige a Beatriz que le entregue el certificado de su matrimonio pero ella se niega porque es su única baza para seguir amenazándole.

Marta se queda en shock al descubrir una fotografía en un periódico mexicano pues está convencida de que es Fina quién la ha hecho. Y no duda en comenzar a buscarla provocando que Pelayo se ponga nervioso pues sabe que como de con la verdad destruirá su vida completamente.

Avance del capítulo 541 de 'Sueños de libertad' del jueves 16 de abril

Beatriz le confiesa a Álvaro que Pelayo ha dado con su identidad y comparte con él el plan que tiene para evitar que Begoña descubra toda la verdad. En medio de su preocupación, Begoña sorprende a Beatriz al proponerla que se quede como niñera interna. Una propuesta que Gabriel se toma de la peor forma posible aunque no puede hacer nada para evitarlo.

Mientras, Marta presiona a Pelayo para que utilice a sus contactos para poder dar con el paradero de Fina. Ante las presiones, Pelayo le pide consejo a Darío sobre qué hacer y su pareja le anima a que confiese toda la verdad si no quiere tener problemas en un futuro.

Miguel sigue manteniendo distancias con su padre mientras Nieves y Pablo acuerdan guardar las apariencias sobre su matrimonio de cara a la galería para evitar escándalos que puedan terminar afectando a sus hijos. Paralelamente, Miguel sigue acercándose a Claudia compartiendo confidencias y mostrando gran complicidad entre ellos.

Asimismo, Salva trata de reconducir su relación con Claudia, pero ella le pide tiempo para poder olvidarse de su desengaño amoroso. Y tras descubrir que Mabel era consciente de los sentimientos que sentía Claudia hacia él se queda desconcertado. Por su lado, Álvaro y Gorito se reparten los beneficios de su primer reparto y ambos ven que el negocio está funcionando mejor de lo esperado y acuerdan seguir adelante con él pese a lo peligroso que es.

Tasio no asiste a la comida en su honor pues se queda consolando a Paula tras su último desencuentro con su ex novio y sus amigos dejando así plantados a Carmen y su padre. Y finalmente, tras una conversación con Andrés, Pelayo toma la decisión de sincerarse con Marta sobre lo que pasó con Fina.

Avance del capítulo 542 de 'Sueños de libertad' del viernes 17 de abril

La preocupación de Carmen aumenta al ver que Tasio no se presenta a la comida en su honor después de haberse quedado consolando a Paula. A su vuelta, Carmen se enfrenta con su marido y no duda en recriminarle su falta de compromiso al faltar a una comida tan importante en la que ha puesto tanto de sí.

Beatriz insiste a Gabriel de que tiene que saldar su deuda con ella y que ahora que van a vivir juntos más les vale llevarse bien. Justo entonces, el abogado descubre que su primera mujer tiene un amante generando aún más conflictos entre ellos.

En la cantina, Salva da el paso y le confiesa abiertamente su amor a Mabel y aunque ella intenta rechazarlo, él no se da por vencido pues cree que hay algo detrás de su negativa. Después, Mabel le confiesa a Claudia que la chica de la que está enamorado Salva es ella y que ella está empezando a sentir algo por él.

En la tienda, Begoña y Valentina comparten una conversación llevando a que la enfermera vea lo buena persona que es la dependienta de la que se ha enamorado Andrés. Y después, Andrés le cuenta su relación con Begoña. Digna no se da por vencida e intenta que Julia perdone a Damián y vuelva a reconducir su relación con su abuelo. Y en la fábrica, Pablo debe enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe.

Álvaro confronta a Pelayo para tratar de proteger a Beatriz. Pero lo que no esperaba es que el político también le iba a reconocer a él tras haber visto una fotografía en el periódico pues está en busca y captura por el asesinato de una mujer. Ante la amenaza de contarle toda la verdad a Begoña, Álvaro termina apuñalándole. Después, Marta se lo encuentra en el suelo y él termina muriendo en sus brazos sin poderle contar la verdad sobre Fina.