El rótulo que 'La Revuelta' ha puesto a Can Yaman para lanzar un dardo hacia el Premio Planeta a Juan del Val

La visita de Can Yaman a 'La Revuelta' ha dejado infinidad de titulares, pero sin duda el más destacado ha sido el de su increíble manejo del español. Las redes se han llenado de reacciones a su increíble nivel de nuestro idioma, usando todo tipo de expresiones coloquiales durante su entrevista con David Broncano. Y el espacio de TVE no ha dudado en utilizar la oportunidad para lanzar un dardo sobre el Premio Planeta.

Con ayuda de series como 'La que se avecina', 'Machos Alfa' o 'Entrevías' y el propio espacio de TVE como inspiración, el actor de telenovelas turcas ha asegurado haber adquirido un gran nivel en español en cuestión de un año. Sin dar crédito, el presentador no ha dudado en poner a prueba a su invitado con todo tipo de palabras, a lo que este ha contestado enseñando su "libro de palabrotas" en español con el que ha estudiado la lengua a fondo.

El dardo contra Juan del Val que se ha podido leer en 'La Revuelta' durante la entrevista de Can Yaman

Y mientras Can Yaman continuaba dejando tanto a David Broncano como a los espectadores boquiabiertos con su manejo del español, 'La Revuelta' no ha tardado en lanzar un dardo a Juan del Val una semana después de su importante logro. "Creo que con menos dominio del castellano te dan el Premio Planeta", se ha podido leer en pantalla mientras el actor y el presentador charlaban.

Can Yaman y David Broncano en 'La Revuelta'

Su dominio del castellano se ha mantenido incluso en el momento más incómodo de la noche, a la hora de sincerarse sobre su vida sexual en las preguntas clásicas. "Una vez vino Bad Gyal, una cantante de aquí y dijo 35-40 en un mes", le ha advertido Broncano después de que el actor dejase entrever que podía superar la máxima cifra que se había conseguido en el programa.

"Es poco para ser el récord", ha señalado Can Yaman alborotando el público del teatro. "Es que dentro de una semana que empieza el rodaje se que estaré a dos velas, hay que recuperar", ha confesado entonces el actor turco, confesando que los últimos días ha aumentado la actividad con su pareja.

No es que le parezca poco el récord de relaciones a Can Yaman, es que podría superarlo cuando quiera. Puro fuego 🔥 #larevuelta pic.twitter.com/QMjh8KHQFH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

"Al principio era alegría, dos veces al día pero ahora mucho menos. En el último mes más de 15, pero solo polvos, nada de los otros puntos", ha terminado confesando el invitado de este jueves, despertando los aplausos en el teatro. "Bastante buen dato", ha reconocido el conductor de 'La Revuelta' antes de estrechar la mano al invitado internacional y despedirlo antes de recibir a Bárbara Lennie para cerrar la noche.