¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 23 de octubre?

Tras reencontrarse con Fito Cabrales, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para despedir la semana de entrevistas. David Broncano recibió al vocalista de Fito y Fitipaldis para descubrir todo sobre su nuevo álbum de estudio 'El monte de los aullidos', el cual el artista no dudó en presentar en directo desde el espacio de TVE interpretando uno de los temas del disco al final de la noche.

La visita del intérprete al espacio de La 1 se tradujo en un 12.7% de share y 1.558.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 13% de share y 1.589.000 espectadores con la visita de Blanca Suárez y Manu Ríos. Por otra parte, la última hora de 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 974.000 seguidores en la franja.

Can Yaman, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 23 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Isabel Preysler, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar sus esperadas memorias 'Mi verdadera historia' en las que aclara los principales rumores y mitos que han marcado su vida pública. Por su parte, David Broncano recibirá al por primera vez a Can Yaman.

El actor turco, conocido por sus papeles en populares ficciones como 'Pajaro soñador' y 'Luna Llena', acude por primera vez este jueves al espacio del humorista para repasar su prolífica trayectoria en los dramas románicos y de acción que ha protagonizado a lo largo de los años. En España se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la parrilla de ficciones de Divinity

Nacido en Estambul, el último invitado de la semana de David Broncano destaca además de pos su ocupación como abogado, modelo y actor por su trabajo humanitario con la asociación 'Can Yaman for Children' para ayudar a niños y adolescentes. Su proyecto más reciente es 'Sandokán', pero se encuentra también inmerso en el rodaje de una nueva serie en nuestro país.