Atronadora sentencia a la visita de Fito Cabrales en 'La Revuelta', que habló de su salida de las drogas y su "patrimonio real"

Fito Cabrales ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar su último trabajo discográfico 'El monte de los aullidos', que verá la luz el próximo viernes 24 de octubre. Sin embargo, más allá de repasar su prolífica carrera musical, el cantante de Fito y Fitipaldis ha tenido que sincerarse sobre las preguntas más temidas de David Broncano, y ha logrado dejar sin palabras al presentador de TVE por su giro de 180 grados en la cuestión del dinero.

Antes de someterse a las clásicas preguntas del humorista en la recta final de la noche, el vocalista ha sorprendido a Broncano con una inesperada reflexión sobre las drogas. "Yo ya no me drogo, ni bebo, ni fumo desde hace tiempo", aclaraba el cantante, sincerándose de lleno sobre su abstinencia. "Drogarme hace mucho tiempo. Fumar… lo llevo bien porque no me acuerdo. Y beber, una vez que acabé con las drogas, no me interesó más", ha confesado.

Su firme alegato sobre las drogas: "Te van a dar problemas"

"Lo digo en serio, fue fácil porque me dijeron: 'Estás un poco tocadito, si paras, no vas a tener problemas", ha explicado Fito Cabrales sobre el momento en el que tocó fondo. "Te felicito y me alegro por ti", señalaba el presentador entre aplausos. Y el cantante no ha dudado en lanzar una advertencia al público sobre el consumo. "Si a ti no te da problema la droga, pues no la dejes. Pero es que te van a dar problemas, así que…", ha sentenciado el intérprete. "Tienes toda la razón", ha insistido Broncano.

Ha sido entonces cuando han entrado de lleno en el terreno de las preguntas clásicas. "La otra vez no me las hiciste, creo que como era nuevo y soy una buena persona te apiadaste de mi", ha señalado el invitado recordando el alivio que sintió durante su visita a 'La Resistencia' hace años. Pero este miércoles David Broncano estaba dispuesto a grabar los datos más íntimos del intérprete de Fito y Fitipaldis en su bloc de hojas.

Fito Cabrales da un giro inesperado a las preguntas clásicas de David Broncano: "No te voy a dar el dato"

Y antes de contestar, Fito Cabrales se ha sincerado sobre cómo se ha preparado para afrontar las preguntas clásicas. "Estuve a punto, pero no lo hice, de pedir como un pase para estar exento", ha desvelado el cantante entre risas antes de lanzar su firme negativa. "No te voy a dar el dato, del dinero dinero no", ha anunciado entonces el intérprete, dejando al presentador algo descolocado.

"Yo soy de una generación que nos da vergüenza decir el dinero, no lo voy a decir porque me da pudor. Pero en cambio sí te puedo decir mi patrimonio real", anunciaba entonces el músico. "16 discos. Te lo aclaro, lo digo porque una casa se quema, tienes un coche y te puedes pegar la hostia con él, pero lo que yo siento que más valor tiene es que tengo muchas canciones", ha explicado el invitado de este miércoles.

Así, Fito Cabrales se ha apoyado en su catálogo musical para responder a la pregunta sobre su patrimonio, asegurando que a día de hoy sus canciones y su arte son su posesión de mayor valor. "Yo con eso y una guitarra no necesito nada más, agarro mis canciones y una guitarra y me gano la vida", ha sentenciado el músico entre aplausos del público antes de que Broncano validase su respuesta.

"Además es buena respuesta porque tiene el sentido casi espiritual de lo que has compartido con tanta gente, pero luego aparte 16 discos es un patrimonio intangible financiero en realidad. Tu catálogo musical se puede vender por mucho dinero, no sé si lo has preguntado, lo único que si lo vendes ya no te pertenece", señalaba el humorista, sorprendido por el giro del cantante a su clásica cuestión.

"La otra es mucho más amable porque follar está guay", señalaba entonces Fito, que parecía mucho más dispuesto a sincerarse sobre sus relaciones sexuales. Sin embargo, ha terminado evadiendo dar un dato concreto de nuevo reformulando la pregunta con la complicidad del presentador. "También es verdad que esta acaba mal, porque en los últimos 30 días... ¿Por qué no puede ser en tu mejor momento?", proponía el artista.

Los cuervos se lo pasan bien



"¿Cuál fue? Me da curiosidad", le preguntaba David Broncano, cayendo sin darse cuenta en la trampa del invitado. "Cuando conocí a mi mujer, hace 22 años. Los primeros días fueron abrir la persiana a ver si era de día", ha contestado finalmente el vocalista de Fito y Fitipaldis sin ofrecer una sola cifra en ninguna de las preguntas. Y para despedir la noche, el cantautor ha terminado interpretando uno de los temas de su nuevo álbum, 'Los cuervos se lo pasan bien'.

Junto a su banda, Fito Cabrales ha tomado el escenario de 'La Revuelta' para protagonizar un número que se ha llenado de aplausos en redes en pocos minutos. "Escuchar la voz y la música de Fito hoy en 'La Revuelta' ha sido como volver a la universidad, los mejores años de mi vida", ha escrito una espectadora en X movida por la nostalgia. "Escuchar a Fito siempre es bueno, sonido de infancia", ha publicado otro usuario.

