¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 22 de octubre?

Tras recibir a Michelle Jenner y terminar la noche con la actuación de La Mari de Chambao, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la actriz meses después de su última visita para conocer todos los detalles de 'Dime tu nombre', la nueva miniserie que protagoniza en Prime Video, mientras que la intérprete andaluza fue la encargada de despedir la emisión al ritmo de su mítico 'Ahí estás tú'.

La doble visita de la actriz y la cantante al espacio de La 1 se tradujo en un 13% de share y 1.586.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' recuperó su liderazgo este martes anotando un 13.8% de share y 1.689.000 espectadores con la visita de Taburete. Por su parte, 'Supervivientes All Stars' anotó un 9.7% de cuota de pantalla y 1.167.000 seguidores durante su franja exprés.

Fito Cabrales, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 22 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Blanca Suárez y Manu Ríos, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar la segunda temporada de 'Respira' en Netflix, la cual llegará a la plataforma el próximo viernes 31 de octubre. Por su parte, David Broncano se reencontrará con Fito Cabrales.

El vocalista de Fito y Fitipaldis se encontrará con el humorista años después de su última visita a 'La Resistencia', siendo esta la primera vez que acude al espacio de TVE. Lo hará por un motivo muy especial, para presentar toda la nueva música con la que saldrá de gira próximamente junto a su banda además de hacer un repaso de su carrera.

Así, el invitado de David Broncano de este miércoles presentará a los espectadores 'El monte de los aullidos', su nuevo álbum de estudio saldrá a la venta este mismo viernes 24 de octubre. Esta nueva publicación incluirá títulos como su single más reciente 'Los cuervos se lo pasan bien', 'Como un ataúd', 'A contraluz' o 'La noche más perfecta' entre otros temas.