Joaquín Kremel, sin dobleces, pone en el disparadero a Juan del Val con este lapidario palo al Premio Planeta

El conocido actor Joaquín Kremel ha reaccionado en sus redes sociales a la gran polémica surgida en torno al Premio Planeta 2025 otorgado a Juan del Val hace una semana, que ha generado reacciones contrarias en numerosos rostros televisivos como Jordi Évole o Rosa Villacastín. Incluso el escritor y crítico literario Rafael Narbona ha denunciado los ataques e insultos de los que está siendo diana tras sus palabras sobre el premio al escritor.

El veterano actor de cine, teatro y series de televisión como 'Hostal Royal Manzanares' de TVE junto a Lina Morgan se ha sumado a la corriente crítica tras la proclamación del ganador de esta edición del importante premio literario, dotado con 1 millón de euros, al colaborador de programas de Atresmedia como 'El Hormiguero' y 'La Roca' con la novela 'Vera, una historia de amor', cuya fecha de lanzamiento está prevista para el próximo 5 de noviembre.

Joaquín Kremel, sin pelos en la lengua, ha disparado contra la entrega del prestigioso Premio Planeta a Juan del Val con una comparativa de los dos controvertidos galardones entregados recientemente. El actor ha puesto en cuestión por un lado el Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado y por otro el del marido de Nuria Roca.

"Corina Nobel de la Paz, Juan del Val premio Planeta. ¡Poco nos pasa!", ha reflexionado el intérprete, con tres últimas y sentenciadoras palabras que dejan meridianamente clara su opinión. Además, Kremel ha acompañado la publicación de una incendiaria información sobre la líder de la oposición venezolana, quién telefoneó el pasado viernes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, para felicitarle por "los logros de Israel" en pleno genocidio en Gaza.

Corina Nobel de la Paz

Juan del Val premio Planeta

Poco nos pasa! pic.twitter.com/UPDsus1KNN — joaquín Kremel (@joaquinkremel) October 18, 2025

Así mismo, Joaquín Kremel ha dejado más dardos a este Premio Planeta a Juan del Val compartiendo en su perfil en 'X' distintas críticas de varios usuarios. Por ejemplo, la del escritor Rafael Narbona. "La literatura se está muriendo. Grandes escritores como Miguel Sánchez-Ostiz o Juan Gracia Armendáriz apenas venden libros, mientras auténticas nulidades no cesan de hacer caja con sus bodrios. Al igual que en la tele, la basura es lo que vende. Vivimos en una época de masas. El porcentaje de ciudadanos con criterio y espíritu crítico es ínfimo. No es algo casual, sino el efecto de la agresiva manipulación ejercida desde los medios", disparó de un modo implacable Rafael Narbona en un post titulado como "tiempo de canallas" con dos imágenes para ilustrarlo: una de Juan del Val y otra de Isabel Díaz Ayuso.

En otro post difundido por Joaquín Kremel del usuario @nenedenadie, ha puesto en solfa que "los Premios Planeta ya son como una cena de empresa de Atresmedia: se reparten premios entre los del grupo, se aplauden entre ellos y luego dicen que fue por 'méritos literarios'. Antes era literatura. Ahora es como los premios de una despedida de solter@: un timo con confeti".