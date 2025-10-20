El escritor Rafael Narbona denuncia el alto precio pagado por lo que dijo de Juan del Val y el Premio Planeta

Rafael Narbona, escritor y crítico literario, fue implacable con Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025. Dijo que el colaborador televisivo le produce "vergüenza ajena" o que "la basura no deja de ser basura por estar encuadernada".

Además, afirmó que "el Premio Planeta no es fruto de la deliberación de un jurado, se trata de una decisión empresarial". "Lo sé porque me lo han contado varias personas que lo han recibido. Me sorprende que alguien lo ignore. El mundo editorial es una ciénaga. La corrupción es la norma, no la excepción", sentenció.

"La literatura se está muriendo. Grandes escritores como Miguel Sánchez-Ostiz o Juan Gracia Armendáriz apenas venden libros, mientras auténticas nulidades no cesan de hacer caja con sus bodrios. Al igual que en la tele, la basura es lo que vende. Vivimos en una época de masas. El porcentaje de ciudadanos con criterio y espíritu crítico es ínfimo. No es algo casual, sino el efecto de la agresiva manipulación ejercida desde los medios", reflexionó con crudeza Rafael Narbona en un post que titulo como "tiempo de canallas" con dos imágenes para ilustrarlo: una de Juan del Val y otra de Isabel Díaz Ayuso.

TIEMPO DE CANALLAS



Ser amable con los canallas constituye una ofensa a la virtud. A propósito de la polémica desatada por El odio de Luigse Martín, Juan del Val afirmó que la literatura está por encima del dolor de una madre. Nada, absolutamente nada, está por encima del dolor… pic.twitter.com/uOaKbui67w — Rafael_Narbona (@Rafael_Narbona) October 18, 2025

Ante estas demoledoras críticas, Rafael Narbona está siendo diana de ataques e insultos desde apéndices de la extrema derecha, y lo ha denunciado públicamente: "El matonismo fascista que impera en las redes algún día saltará a las calles y volveremos a ver escenas como esta. Si no se frena la violencia de la ultraderecha, promovida por VOX y tolerada por el PP, las amenazas y los insultos se transformarán en agresiones. Ya hay periodistas, activistas y políticos acosados y hostigados por desalmados que solo necesitan un pequeño impulso para pasar a la acción".

El matonismo fascista que impera en las redes algún día saltará a las calles y volveremos a ver escenas como esta. Si no se frena la violencia de la ultraderecha, promovida por VOX y tolerada por el PP, las amenazas y los insultos se transformarán en agresiones. Ya hay… pic.twitter.com/J4wa9eJyKH — Rafael_Narbona (@Rafael_Narbona) October 19, 2025

Eso sí, Narbona, ante los insultos, no se amilana y se reafirma sin ambages en su lapidaria opinión sobre el Planeta a Juan del Val: "No cesan de insultarme por decir que el Premio Planeta es un fraude y Juan del Val, una mierda como persona y como escritor. Sinceramente, me suda la pol** por delante y por detrás, como dijo Pepe Rubianes cuando le preguntaron sobre la unidad de España. Les dedico esta sonrisa a los fans de Juan del Val. Podéis seguir rebuznando. A mí, plin".