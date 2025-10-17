El crítico literario Rafael Narbona emplea la palabra más gruesa contra Juan del Val tras su Premio Planeta

Juan del Val se ha alzado esta semana con el Premio Planeta 2025, el galardón literario más importante y lucrativo al dotar al ganador de un millón de euros. Su elección como ganador de esta edición ha causado polémica y, entre las críticas registradas, se encuentra la del profesor en filosofía y escritor Rafael Narbona, que ha sido impresionantemente demoledor en su opinión.

"Borges, un escritor de ideas conservadoras, despierta mi admiración. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, solo me produce vergüenza ajena. Nunca he juzgado a un autor por su ideología, sino por la calidad de su obra", ha escrito el también crítico literario en su cuenta en la red social X.

Y no se quedaba ahí, porque Rafael Narbona endurecía sus términos en otra publicación en la que tacha de "basura" la obra que le ha otorgado a Juan del Val el Premio Planeta. "La basura no deja de ser basura por estar encuadernada", ha sentenciado.



Lo cierto es que son muchos los que ponen en solfa la credibilidad y el prestigio del Premio Planeta al recaer nuevamente en una figura vinculada a la casa como ocurrió hace dos años con Sonsoles Ónega y su novela 'Las hijas de la criada'. Recordemos que Grupo Planeta es el accionista mayoritario de Atresmedia. Y Narbona ha ironizado sobre ello compartiendo la publicación de la 'Revista Mongolia' con el siguiente título satírico: "Un jurado compuesto por Tamara Falcó y María Pombo otorgan el Premio Planeta a Juan del Val".

Por si no fuera suficiente, Rafael Narbona también a reposteado el incendiario tuit de una usuaria de X que despreciaba las cualidades literarias del televisivo: "Por error cayó en mis manos un libro del señor Juan del Val. No tuve estómago para leer más de tres o cuatro páginas. Sólo servía para tirarlo a la basura, pero como soy partidaria del reciclaje, lo tiré al contenedor del papel".