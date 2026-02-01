Juan del Val, sin salirse de su estilo, reactiva la polémica sobre su Premio Planeta con esta incendiaria publicación

El Premio Planeta 2025 ha sido el más polémico que se recuerda. El Grupo Planeta, accionista de Atresmedia, otorgó el prestigioso galardón dotado con un millón de euros a Juan del Val, uno de los colaboradores habituales de sus programas, por su novela 'Vera, una historia de amor'. Esto desató una oleada de críticas y muchos cuestionaron la credibilidad de los premios.

Y es que, la novela del marido de Nuria Roca también recibió, a su vez, infinidad de comentarios negativos no solo por los haters, sino también por parte de los críticos literarios. Harto de leer a diario ataques personales hacia él, el escritor ha decidido compartir un vídeo en redes sociales para contestarles. Un vídeo que no ha tardado en viralizarse.

"Escritores contra escritores. Críticos, que también son escritores, contra escritores que solo son escritores. Escritores, que eran muy buenos para los críticos escritores, hasta que triunfaron y ya les parecen peores escritores. Escritores que le dicen de qué se puede hablar y con quién a otros escritores. Escritores, que critican a los críticos escritores, y críticos escritores que dicen quienes son de verdad buenos escritores", comienza diciendo Juan del Val en el vídeo publicado en su perfil de Instagram.

Juan del Val manda un demoledor mensaje a los críticos

Acto seguido, les manda un contundente mensaje a todos ellos: "Una cosa, aunque le pueda sorprender a vuestro monumental ego". "A la gente esto le da igual. La gente trabaja, come, ríe, folla y de vez en cuando se va a una librería y se compra el libro que le da la gana. No entiende vuestras movidas infantiles, como seguramente tampoco entenderán este vídeo", sentencia el colaborador de 'El Hormiguero' y 'La Roca'.

"No os degastéis, no somos tan importantes", escribió además Juan del Val junto al vídeo, que ya supera lo 6.700 likes y ha recibido más de 600 comentarios con opiniones para todos los gustos. Por un lado, están los que apoyan las palabras del escritor: "No le des más vueltas Juan, no merece la pena. Que digan lo que quieran"; "Tus libros no es que sean para tirar cohetes… pero entretienen y mucho"; "Totalmente de acuerdo, yo leo lo que me da la gana, nunca me dejo llevar por lo que me digan".

Mientras que otros han insistido en que no es merecedor del Premio Planeta: "Juan, tu libro no merece el premio, es un libro de playa, para tu ego, acepta las críticas y disfruta del pedazo de regalo de 1 millón de euros. Deja justificar y de criticar las opiniones negativas, ya está, acepta las cosas como son. Y que conste que me he leído todos tus libros, que me hacen mucha gracia, pero las cosas como son", le escribía un usuario.

La polémica del Premio Planeta

El Premio Planeta a Juan del Val llega dos años después de que se entregara el mismo galardón a Sonsoles Ónega, otro de los rostros de Atresmedia, por su novela 'Las hijas de la criada'. Este hecho hizo que muchos estallaran contra el Grupo Planeta por supuesto favoritismo. Las críticas y los comentarios hirientes contra el marido de Nuria Roca y su novela no tardaron en inundar los medios de comunicación. El crítico Jordi Gracia la calificó de "vulgar y previsible, con personajes planos, reflexiones banales y escenas de sexo creíbles".

Ya entonces, el escritor se pronunció sobre estas demoledoras críticas. Lo hizo durante su intervención en 'El Hormiguero', donde dijo lo siguiente: "Cuidado cuando tanto odio puede llegar a hundir a una persona y hunden a una persona. Me parece que es algo tan injusto que, al margen de críticas normales, se vaya a herir, a reírse de una persona". Y lanzaba una advertencia: "Las mofas conmigo, por ejemplo, me intentan colocar en un sitio, donde yo tengo que ser un auténtico imbécil. Cuidado con hundir a la gente".