Broncano para los pies al equipo de 'La Revuelta' por lo que se dijo de Juan del Val y su Premio Planeta

Este martes, 27 de enero, David Broncano ha sorprendido en 'La Revuelta' con una inesperada defensa a Juan del Val. Sucedió durante la sección de Jorge Ponce, quien acudió al programa con unos divertidos vídeos para incentivar la lectura, sobre todo en los más jóvenes, debido al uso excesivo que hacen de los móviles y las pantallas.

"Hoy en día todo tiene que ser muy rápido, muy inmediato, más barato. Tiene que sorprender", aseguró el colaborador. Por ello, propuso hacer "una nueva tabla de equivalencias de intelectualidades", para lo que propuso una serie de situaciones que se convalidaban con la capacidad lectora de cada persona. Según el cómico malagueño, verse una película del tirón y sin mirar el móvil ni un instante, equivalía a leerse un libro.

Era entonces cuando Jorge Ponce hacía una broma que no hacía demasiada gracia a Broncano: "Depende de la peli que te estés viendo. Si estás viendo la película de Minecraft, eso se convalida por el libro de Juan del Val. No te lo van a convalidar por 'El ruido y la furia' de William Faulkner". Un comentario que provocó las risas de todos los presentes, menos del presentador, que no dudó en salir en defensa del escritor.

Broncano sale en defensa de Juan del Val ante las bromas de sus compañeros

"Pobre Juan del Val. El otro día leí una entrevista suya y lo vi apenado. Estaba como en plan, 'La gente se ha metido conmigo. Yo solo he escrito un libro y me han dado un premio'", comentó Broncano, empatizando con el colaborador de Atresmedia. "Se ha tenido que arrepentir de que le den el premio", añadió Jorge Ponce, al que no le quedó otra que dar la razón al jienense: "Es verdad. Es injusto porque solo ha escrito un libro y le han dado un premio".

"¿Qué va a hacer Juan del Val?", se cuestionó el conductor de 'La Revuelta', poniendo de manifiesto que él no tiene la culpa de que le hayan dado el premio. Sin embargo, poco duró la tregua del programa, ya que pocos minutos después, Grison lanzó un nuevo chiste sobre el libro del escritor. Ante esto, Broncano no dudó en darle un tirón de orejas a su compañero: "Deja a Juan del Val".

Y es que, desde que ganara el Premio Planeta 2025 por su novela, 'Vera, una historia de amor', el marido de Nuria Roca no ha dejado de recibir críticas. Hay quienes piensan que no era merecedor de tan prestigioso galardón, y los ataques tanto a él como a su libro han sido demoledores, no solo por parte de los haters, sino también de críticos especializados.