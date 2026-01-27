Javier Ambrossi da una lección en 'La Revuelta' tras lo que dice de su ruptura con Javier Calvo y su estado actual

Javier Ambrossi ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes justo antes de su debut en el Benidorm Fest, donde ejercerá de maestro de ceremonias los días 10, 12 y 14 de febrero junto a Inés Hernand, Lalachus y Javier Vázquez. Pero más allá de pronunciarse sobre su función en el festival de TVE, el director ha sorprendido desde el inicio de la entrevista con David Broncano hablando sin tapujos sobre el duro momento que atraviesa tras ruptura con Javier Calvo.

"Siempre ha venido acompañado y hoy por primera vez viene solo. Aunque normalmente lo hemos visto como parte de un pack artístico. En grupo eran muy talentosos, por separado también...", comenzaba destacando el conductor de 'La Revuelta' haciendo referencia a la ruptura de la pareja de directores desde el inicio de la entrevista. "Al final he tenido que venir acompañado", ha señalado el invitado tras irrumpir en el escenario con una figura de cartón a tamaño real de Paquita Salas.

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre su ruptura con Javi Calvo en 'La Revuelta': "No teníamos espacio para nada"

"He sentido miedo, inseguridad, vacío, tristeza", ha confesado Javier Ambrossi rápidamente después de que Broncano le preguntase por cómo se sienta ante su primera entrevista en solitario. "Seguimos trabajando juntos lo que pasa es que ya sabes que a veces uno pues... Se desenamora, es lo que ha sucedido básicamente", añadía entonces el creador de 'La Mesías', pronunciándose sin tapujos sobre su separación.

⚙️ Que nadie se preocupe que la maquinaria de Los Javis™ no se detiene ni se detendrá #LaRevuelta pic.twitter.com/jI86hkqijD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 27, 2026

Algo sorprendido, el presentador no ha dudado en preguntarle por su relación actual con su ex pareja. "Quiero mandarle un beso a Javi desde aquí. Yo puedo presentar el Benidorm Fest gracias a que él está montando la película", reconocía Ambrossi entre aplausos. A su vez, Broncano ha recordado que fue durante la aparición de Javi Calvo en la visita de Rosalía al programa cuando se empezó a especular sobre su separación.

"Ahí ya se empezó a sospechar, la gente me dijo por qué no has ido, que está pasando... Podría haber estado malo", ha señalado Javier Ambrossi, reconociendo que el público acertó de lleno. "La gente empezó a decir pues estarán separados, y era verdad. Sigo sin estar para bromas pero...", reconocía algo cortado el invitado, pero dispuesto a seguir sincerándose sobre el revés de su relación de más de 13 años.

Así, el director se ha sincerado sobre los motivos detrás de su inesperada ruptura. "No sabía ni quién era yo, ni donde acababa él, al final no teníamos espacio para nada y de repente comenzó a poder con mi salud mental. Él sentía lo mismo, estaba siendo a la vez", ha explicado el invitado, reconociendo que "la crisis de los 40" también tuvo cierto peso en esta decisión. "Empecé a sentir que tenía que hacer algo yo solo, y cuando empiezas a abrir esa puerta, conocer más gente... Ya no hay marcha atrás", ha explicado.

"Yo siento que lo guay es que a la gente le guste lo que hacemos, creo que me da mucha paz saber que no le tengo que caer bien a nadie. Habrá gente a la que le guste más Javi, a otros más yo...", ha reconocido Javier Ambrossi, aclarando también cómo afectará su separación a su proyecto profesional conjunto. "Suma Content es de los dos y tenemos todavía proyectos para más de cinco años", ha adelantado el director.

"A parte, queremos seguir escribiendo y dirigiendo juntos, también si de repente él quiere dirigir solo porque quiere explorar eso", desvelaba entonces el productor y guionista. "No lo quiero pensar eh, vaya disgusto", señalaba Broncano entre risas, incapaz de concebir que el dúo emprenda carreras por separado.

"Entiendo que a la gente que solo tiene una relación y no le une nada más, cuando se va eso... Pues sí, entiendo que es más complicado. Pero es que a nosotros nos unen muchas más cosas, no es solo una amistad, es que hacemos match en muchas cosas. Solamente que nos apetece a cada uno conocer a otras personas", ha explicado Javier Ambrossi sobre lo que siempre le unirá a su ex pareja.

A su vez, el invitado no ha dudado en lanzar una advertencia sobre todo lo que han tenido que soportar estos meses tras hacer público el fin de su historia de amor. "Menos mal que Javi y yo somos positivos y hemos aprendido a que nos la sude todo, pero estás viendo que estás con el corazón roto y durante semanas y semanas gente hablando de eso como si no tuvieses sentimientos. Joder, es mi vida la que se ha roto", ha sentenciado Ambrossi.

"Hay paparazzis en casa, paparazzis en el aeropuerto y yo se qué es su trabajo y lo respeto. Pero detrás de las personas conocidas hay corazones que se rompen. Y lloramos, que como te lo tomas bien y tienes buen espíritu parece que todo el mundo puede opinar de quién se va a quedar la casa", terminaba señalando el invitado entre una lluvia de aplausos del público.