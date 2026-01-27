Javier Ambrossi descoloca a Broncano con la cifra que responde a la pregunta del sexo tras romper con Javi Calvo

Javier Ambrossi ha irrumpido en 'La Revuelta' este martes por primera vez en solitario para sincerarse largo y tendido sobre su mediática ruptura con Javier Calvo. Y tras desvelar cómo plantea el dúo su proyecto profesional conjunto tras poner fin a su amor y los momentos más duros que ha atravesado estos meses, el director ha pillado por sorpresa a David Broncano al excusarse en su separación para no contestar a una de las preguntas clásicas.

"Estamos muy ilusionados, creo que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Y es curioso, que con la situación personal que tenemos hayamos podido hacer nuestro mejor proyecto juntos", ha comenzado explicando el director sobre 'La bola negra', la nueva película que estrenará junto a Javier Calvo a finales de año. Sin embargo, a la hora de contestar a las preguntas clásicas, el invitado no ha estado tan dispuesto a sincerarse con la audiencia.

Javier Ambrossi descoloca a Broncano al poner como excusa su separación de Javier Calvo para esquivar una pregunta clásica

"¿Qué quieres decir con patrimonio total? Es que es un lío esa", ha espetado rápidamente Javier Ambrossi al ver que David Broncano estaba decidido en poner cifra a su poder económico. "Y si te digo la otra exacta... ¿Me la convalidas? En plan, por que os cuente exactamente mi mes sexual", proponía entonces el invitado descolocando tanto al presentador como la audiencia, deseosos de conocer su vida sexual tras romper con su pareja de más de 13 años.

"Hombre Javi..." respondía entrecortado el humorista. "A ver estoy en medio de un divorcio, no es el momento de sacar el patrimonio", advertía entonces el director, rechazando de lleno pronunciarse sobre dinero en este momento. "Realmente es chungo, no estoy en el momento vital para contar lo que tengo y no tengo", explicaba finalmente antes de detallar sus encuentros sexuales del último mes.

"Creo que desde hace un mes he podido follar a lo mejor algunas semanas cuatro veces, otras semanas tres... De repente alguna semana que había puente pues cinco. Yo creo que entre 10 y 15 o un poquito más", ha explicado Javier Ambrossi dejando completamente asombrado al presentador. "Menuda ruptura", mascullaba Broncano entre risas. "Tú piensa que he estado mucho tiempo en una relación, se me había acumulado la clientela", ha bromeado Ambrossi.

"¿Ha habido un barbecho entre que acabó la relación, un par de días de tranquilidad?", preguntaba entonces el presentador mientras Javier Ambrossi negaba con la cabeza conteniendo la risa. "O sea se salió de casa, se cerró la puerta y detrás de un seto...", comentaba con sorna David Broncano. "Te diré que qué gusto, de verdad te lo digo. Qué bien disfrutar de tu cuerpo, de gustarte, de ver que gustas. Ha habido algo en mí que ha renacido y por eso estoy tan contento de haber iniciado esta nueva etapa", ha asegurado.