¿Quién es el invitado confirmado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este martes 27 de enero en TVE?

Tras arrancar la semana con la visita del elenco de 'Aída y vuelta' casi al completo, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió a Paco León, Pepa Rus, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Carmen Machi, Melani Olivares, Suescun de la Rosa y Canco Rodríguez para descubrir todos los detalles de la película que llevará 'Aída' a la gran pantalla más de una década después de su final en Telecinco.

La multitudinaria entrevista del grupo de actores se tradujo en un 13.6% de share y 1.786.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' conservó su liderazgo con un 15.5% de share y 2.014.000 espectadores gracias a la visita de Miguel Ángel Revilla, que celebró su cumpleaños un año más en el espacio de Antena 3. Por su parte, 'First Dates' cosechó un 8.3% de cuota de pantalla y 1.076.000 seguidores en su noche de regreso al access prime time de Telecinco.

Javier Ambrossi, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 27 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Chris Hemsworth, que acudirá al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'Ruta de escape', que llegará a los cines el próximo 13 de febrero. Por su parte, David Broncano recibirá a Javier Ambrossi.

El director, guionista y productor regresa este martes a 'La Revuelta' semanas antes de protagonizar su debut en el Benidorm Fest. Ambrossi formará tándem con otros rostros veteranos del festival como Inés Hernand, y se estrenará junto a Jesús Váquez y Lalachus, conduciendo las semifinales del próximo 10 y 12 de febrero además de la gran final, que tendrá lugar el sábado 14. Como cada año, todas las galas serán retransmitidas en La 1 de TVE.

Se trata de la primera aparición del director en el espacio de David Broncano tras hacer pública su separación de Javier Calvo tras más de 13 años juntos, de los cuáles pasaron gran parte creando series, películas y obras audiovisuales bajo el nombre artístico conjunto de Los Javis. Cabe recordar que los rumores de su ruptura comenzaron cuando Calvo acudió en solitario a la grabación del sketch viral de 'La Revuelta' que sirvió para recibir a Rosalía en el programa.