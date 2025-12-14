La funesta predicción del escritor Rafael Narbona tras ver que el Premio Planeta de Juan del Val es número 1

El Premio Planeta 2025 ha sido el más polémico de su historia. El galardón a Juan del Val por su novela 'Vera, una historia de amor', ha generado multitud de críticas de personas anónimas y también de gente de la profesión. El último en cargar contra el colaborador de Atresmedia ha sido el escritor Rafael Narbona.

Y es que, si para muchos fue una sorpresa que Juan del Val obtuviera el Premio Planeta, también lo ha sido ver que su novela se ha colocado en el número uno de los más vendidos, por delante de grandes escritores como Julio Llamazares, Lucía Solla Sobral y Santiago Posteguillo. Ya que el libro, según la mayoría de los críticos, deja mucho que desear. Y es más un "folletín" que una novela de ficción.

Entre las críticas más feroces, la de una librera afincada en Gijón, quien a través de su cuenta de TikTok se ha explayado sobre 'Vera, una historia de amor'. "Lo primero es que me lo leí anoche del tirón, claro que no es difícil porqie está escrito en Times New Roman tamaño 280 de letra", comienza la reseña. Y añade: "Tampoco hay mucho que contar en la historia y, entre eso y la cantidad de conversaciones absurdas que mete, te da tiempo".

Además, critica el hecho de que "es una pura crítica a Sevilla, a la sociedad sevillana, es una burla a la Semana Santa, a la Feria. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, y ojo que no quería faltar al respeto, es un libo rancio, casposo y machista que no puedo creer que le hayan dado el Premio Planeta", sentencia la librera.

Rafael Narbona sobre el libro de Juan del Val: "Tonto el que lo lea"

Pese a todo, Juan del Val ha conseguido hacerse con el número 1 de los libros más vendidos de ficción, compitiendo con el rey emérito, quien con su libro de memorias, 'Reconciliación', lidera los de no ficción. Por todo ello, el escritor Rafael Narbona ha hecho un fatal augurio de lo que podría pasar próximamente en el mundo.

"Juan del Val está en el número uno de los libros más vendidos y quizá Feijóo sea el siguiente inquilino de la Moncloa. Con Trump en la Casa Blanca, ya no es una hipérbole afirmar que los imbéciles se han apoderado del mundo", comienza escribiendo Narbona en su cuenta de X.

"Ya solo falta que le den el Nobel de la Paz a Netanyahu y a Lucía Etxebarría, el Cervantes", sentencia, tirando de ironía. En otro tuit, el escritor va más allá y, utilizando una frase de 'Pantomima Full' señala, haciendo alusión al libro de Juan del Vala: "'Tonto el que lo lea'. Frase de Pantomima Full que suscribo completamente".