Rafael Narbona, sin medias tintas, da un paso más allá contra el Planeta a Juan del Val con una publicación de aúpa

Pasan los días pero la polémica en torno al Premio Planeta 2025 de Juan del Val no cesa. Y si hubo alguien que fue implacable con este asunto fue el escritor y crítico literario Rafael Narbona. El madrileño ha puesto el grito en el cielo por la degradación de dicho galardón.

Así, Narbona no se cortó nada y llegó a decir que Juan del Val le produce "vergüenza ajena" y que "la basura no deja de ser basura por estar encuadernada". Además recalcó que el Premio Planeta no surge de la deliberación de ningún jurado como nos hacen creer cada año sino que es "una decisión empresarial".

"La literatura se está muriendo. Grandes escritores como Miguel Sánchez-Ostiz o Juan Gracia Armendáriz apenas venden libros, mientras auténticas nulidades no cesan de hacer caja con sus bodrios. Al igual que en la tele, la basura es lo que vende", sentenció Rafael Narbona hace unos días en sus redes sociales.

Un argumento que ahora vuelve a cobrar fuerza después de su último pronunciamiento a raíz de la publicación del libro de memorias de Isabel Preysler. Así, el escritor y crítico literario ha vuelto a la carga con el bajo nivel literario que hay en nuestro país por libros como el de la socialité o la novela de Del Val que se ha llevado el Planeta y saldrá a la venta en unos días.

En este sentido, Rafael Narbona ha vuelto a tirar de ironía en su cuenta de "X" para dejar claro lo que piensa de algunos de los libros que están dando que hablar en las televisiones y en los programas del corazón. "Menudo atracón de buena literatura voy a darme las próximas semanas. El panorama literario cada día está más interesante", empieza señalando.

"¿Para cuándo la primera novela de Tamara Falcó? Vivimos un nuevo Siglo de Oro. Cervantes y Galdós ya han encontrado dignos sucesores", termina ironizando Narbona junto al libro "Isabel Preysler: Mi verdadera historia" y la portada de "Vera, una historia de amor", la novela por la que Juan del Val ha ganado el Planeta.